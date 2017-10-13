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Номер извещения
31705518145
Уникальный номер закупки
17/2.1/0045929/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживание
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2017 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
ElfimovaOB@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елфимова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживание
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2017 13:00 GMT +313.10.2017 13:0013.10.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705518145Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживаниег. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2017 13:0013.10.2017 13:0013.10.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705518145Дата и время вскрытия заявок Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживаниег. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Подведение итогов не позднее
24.10.2017 14:0024.10.2017 14:0024.10.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705518145Подведение итогов не позднее Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживаниег. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация питания при проведении мероприятий и буфетное обслуживание
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
56.29.1
56.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1