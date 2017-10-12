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Номер извещения
31705505584
Уникальный номер закупки
17/2.1/0049166/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2017 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
tender@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филимончук Марина Борисовна
Место рассмотрения предложений
г.Тюмень, ул.Воровского, д.2
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Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2017 13:00 GMT +312.10.2017 13:0012.10.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705505584Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУСг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2017 13:0012.10.2017 13:0012.10.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705505584Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУСг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Подведение итогов не позднее
17.10.2017 14:0017.10.2017 14:0017.10.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705505584Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУСг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования для ОЭиАМИУС
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1