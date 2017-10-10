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Номер извещения
31705454928
Уникальный номер закупки
17/2.1/0053133/ТГКраснодар
Наименование закупки
Корпоративное (обязательное) обучение персонала ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2018 году в 5 лотах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.08.2017 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 09:30 GMT +310.10.2017 09:3010.10.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705454928Дата и время окончания срока приема заявок Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 10:0010.10.2017 10:0010.10.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705454928Дата и время вскрытия заявок Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
10.11.2017 14:0010.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.11.201710.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метрологическое обеспечение (повышение квалификации специалистов лабораторий ответственных за состояние измерений )
Начальная цена
389 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
85.42.19.000
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 09:30 GMT +310.10.2017 09:3010.10.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705454928Дата и время окончания срока приема заявок Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 10:0010.10.2017 10:0010.10.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705454928Дата и время вскрытия заявок Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
10.11.2017 14:0010.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.11.201710.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоматизация (ровышение квалификации лиц, осуществляющих монтаж, ремонт, техническое обслуживание и диспетчеризацию оборудования)
Начальная цена
726 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
85.42.19.000
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 09:30 GMT +310.10.2017 09:3010.10.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705454928Дата и время окончания срока приема заявок Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 10:0010.10.2017 10:0010.10.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705454928Дата и время вскрытия заявок Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
10.11.2017 14:0010.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.11.201710.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Охрана окружающей среды и энергосбережение (повышение квалификации в области охраны окружающей среды и энергосбережения)
Начальная цена
1 063 770,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
85.42.19.000
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 09:30 GMT +310.10.2017 09:3010.10.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705454928Дата и время окончания срока приема заявок Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 10:0010.10.2017 10:0010.10.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705454928Дата и время вскрытия заявок Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
10.11.2017 14:0010.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.11.201710.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Неразрушающий контроль (обучениеперсонала лабораторий ответственных за состояние измерений в области неразрушающего контроля)
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
85.42.19.000
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Эксплуатация компрессорных станций (повышение квалификации персонала КС "Майкопская)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 09:30 GMT +310.10.2017 09:3010.10.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705454928Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация компрессорных станций (повышение квалификации персонала КС "Майкопская)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 10:0010.10.2017 10:0010.10.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705454928Дата и время вскрытия заявок Эксплуатация компрессорных станций (повышение квалификации персонала КС "Майкопская)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
10.11.2017 14:0010.11.2017 14:0010.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705454928Подведение итогов не позднее Эксплуатация компрессорных станций (повышение квалификации персонала КС "Майкопская)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Эксплуатация компрессорных станций (повышение квалификации персонала КС "Майкопская)
Начальная цена
814 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
85.42.19.000
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1