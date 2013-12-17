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Номер извещения
31300698448
Уникальный номер закупки
13_2.2_3244
Наименование закупки
Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».(122/ТГВолгоград/13_2.2_3244/26.11.2013/ЗЭФ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2013 08:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
opt_tkm@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2013 12:00 GMT +317.12.2013 12:0017.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300698448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2013 14:3017.12.2013 14:3017.12.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300698448Дата и время вскрытия заявок Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Подведение итогов не позднее
25.12.2013 11:0025.12.2013 11:0025.12.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300698448Подведение итогов не позднее Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трассоискателя, калибратора давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Начальная цена
4 962 979,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
51.14
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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