Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705309034 Уникальный номер закупки 17/2.1/0045707/ТГКраснодар Номер закупки Наименование закупки Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар» Юридический адрес 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36 Почтовый адрес 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36 Контактный телефон +7 861 213-13-00 Факс +7 952 822-10-22 Адрес электронной почты s.datov@tgk.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Датов Сергей Сергеевич Место рассмотрения предложений 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 Закупки и тендеры Краснодарский край Закупки и тендеры Услуги, предоставляемые рекламными агентствами Ключевые слова:

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