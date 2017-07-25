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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705309034
Уникальный номер закупки
17/2.1/0045707/ТГКраснодар
Наименование закупки
Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2017 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2017 09:30 GMT +325.07.2017 09:3025.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705309034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2017 10:0025.07.2017 10:0025.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705309034Дата и время вскрытия заявок Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
08.08.2017 14:0008.08.2017 14:0008.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705309034Подведение итогов не позднее Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
08.08.201708.08.2017 14:0008.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705309034Подведение итогов не позднее Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по информационному сопровождению в региональных СМИ, организация фотосъемки и размещение фотографий в сети интернет, оформление фотостендов в рамках организации и проведения летней совместной (детской и взрослой) Спартакиады ПАО "Газпром" в г. Сочи (8-15 сентября 2017 г.)
Начальная цена
1 513 938,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
73.11.11.000
73.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1