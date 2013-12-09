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Номер извещения
31300687789
Уникальный номер закупки
№ 339/ТомскГП/15-334/19.11.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки запасных частей к вездеходной технике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-38
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
zemtsevjv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земцев Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
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Поставка запасных частей к МТЛБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2013 07:00 GMT +309.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300687789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к МТЛБПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2013 07:0009.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300687789Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к МТЛБПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 11:0016.12.2013 11:0016.12.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300687789Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к МТЛБПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к МТЛБ
Начальная цена
2 515 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 41
Поставка запасных частей к ДТ-30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2013 07:00 GMT +309.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300687789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к ДТ-30По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2013 07:0009.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300687789Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к ДТ-30По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 11:0016.12.2013 11:0016.12.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300687789Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к ДТ-30По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к ДТ-30
Начальная цена
12 660 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44
Поставка запасных частей к Т-170
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2013 07:00 GMT +309.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300687789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к Т-170По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2013 07:0009.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300687789Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к Т-170По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 11:0016.12.2013 11:0016.12.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300687789Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к Т-170По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к Т-170
Начальная цена
3 143 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 83
Поставка запасных частей к АРГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2013 07:00 GMT +309.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300687789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к АРГОПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2013 07:0009.12.2013 07:0009.12.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300687789Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к АРГОПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 11:0016.12.2013 11:0016.12.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300687789Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к АРГОПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. 209.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к АРГО
Начальная цена
368 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 79
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