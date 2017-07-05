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Номер извещения
31806684735
Уникальный номер закупки
17/2.1/0038375/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2018 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 355-92-62
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2017 12:00 GMT +305.07.2017 12:0005.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806684735Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2017 15:0005.07.2017 15:0005.07.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806684735Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 23:5912.07.2017 23:5912.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806684735Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 23:5912.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806684735Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению капитального ремонта авиационных двигателей вертолета Ка-26 для нужд Калужского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
7 200 076,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
30.30.60.190
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6