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Номер извещения
31705170706
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034033/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям газоиспользующего оборудования и водно-химическим режимно-наладочным испытаниям оборудования филиалов ООО «Газпром энерго» (5 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 20:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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Режимно-наладочные испытания на объектах Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170706Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Надымского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170706Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Надымского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170706Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания на объектах Надымского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания на объектах Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
1 416 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.30.1
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Режимно-наладочные испытания на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170706Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170706Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170706Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
2 343 421,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.30.1
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Режимно-наладочные испытания на объектах Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170706Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170706Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170706Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания на объектах Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания на объектах Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
1 063 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.30.1
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Режимно-наладочные испытания на объектах Сурутского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170706Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Сурутского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170706Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Сурутского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170706Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания на объектах Сурутского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания на объектах Сурутского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
708 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.30.1
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Режимно-наладочные испытания на объектах Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170706Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170706Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания на объектах Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170706Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания на объектах Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания на объектах Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
1 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.30.1
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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