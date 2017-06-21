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Номер извещения
31705170694
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034032/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по профилактической наладке электрооборудования ООО "Газпром энерго" (4 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 20:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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Профилактическая наладка электрооборудования Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170694Дата и время окончания срока приема заявок Профилактическая наладка электрооборудования Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 14:0021.06.2017 14:0021.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170694Дата и время вскрытия заявок Профилактическая наладка электрооборудования Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
08.09.2017 18:0008.09.2017 18:0008.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170694Подведение итогов не позднее Профилактическая наладка электрооборудования Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профилактическая наладка электрооборудования Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
4 250 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.13.11
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Профилактическая наладка электрооборудования Северного филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170694Дата и время окончания срока приема заявок Профилактическая наладка электрооборудования Северного филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 14:0021.06.2017 14:0021.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170694Дата и время вскрытия заявок Профилактическая наладка электрооборудования Северного филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
08.09.2017 18:0008.09.2017 18:0008.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170694Подведение итогов не позднее Профилактическая наладка электрооборудования Северного филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профилактическая наладка электрооборудования Северного филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
1 890 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.13.11
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Профилактическая наладка электрооборудования Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170694Дата и время окончания срока приема заявок Профилактическая наладка электрооборудования Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 14:0021.06.2017 14:0021.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170694Дата и время вскрытия заявок Профилактическая наладка электрооборудования Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
08.09.2017 18:0008.09.2017 18:0008.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170694Подведение итогов не позднее Профилактическая наладка электрооборудования Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профилактическая наладка электрооборудования Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
1 590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.13.11
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Профилактическая наладка электрооборудования Сургутсского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170694Дата и время окончания срока приема заявок Профилактическая наладка электрооборудования Сургутсского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 14:0021.06.2017 14:0021.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170694Дата и время вскрытия заявок Профилактическая наладка электрооборудования Сургутсского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
08.09.2017 18:0008.09.2017 18:0008.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170694Подведение итогов не позднее Профилактическая наладка электрооборудования Сургутсского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профилактическая наладка электрооборудования Сургутсского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
1 940 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.13.11
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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