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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов, лабораторной посуды и реагентов нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» (3 лота)

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды и реагентов нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» (3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705170696

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0036063/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды и реагентов нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» (3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 20:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_0049.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    1 772 990,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСО ГХЦГ- гамма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, (фон-вода)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "ГСО гептахлора (0,1мг/мл р-р в этилацетате) амп. 5мл, СОП 32-2006 (хр. при t ниже 6°С)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "ГСО гексахлорбензол, фас. 0,25г, (хранить при t 20°С, после вскрытия не выше 6°С)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ГСО взвешенных веществ МНВ-20 6521-92"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "ГСО бромид ионов1,0 г/дм3,"

    Кол-во: 22

    "Позиция 7"

    "ГСО бромдихлорметан 10 мг/см3 (р-р в метаноле) амп. 3 см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "ГСО АПАВ (додецилсульфат натрия) 43А,10 г/дм3, , 5 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "ГСО 4,4'-ДДЭ (0,1мг/мл р-р в изооктане) амп. 5мл, , (хранить при t не выше 5°С)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "ГСО 2,4-Д, фас. 0,25г, (хранить при t 20°С, после вскрытия не выше 6°С)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ГСО 1,2-дихлорэтан, амп. 1,5 см3 (≥99,6%),"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Глюкоза крист. (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Гидроксиламин солянокислый (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Генциан фиолетовый (имп, чда), фас. 0,02кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Гексан д/хр. 2 сорт (хч), бут 0,66кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Гексан д/хр. 1 сорт (осч), бут. 0,66кг"

    Кол-во: 33

    "Позиция 17"

    "Бутилацетат (хч) (Экос-1), бут. 0,9кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Цинк гранулированный (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Свинец азотнокислый , фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Серебро азотнокислое (хч), фас 0,05"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Силикагель индикаторный 7-41437, технический 1кг, с индикаторм влажности (размер частиц 2-5мм) импорт"

    Кол-во: 41

    "Позиция 22"

    "Система индикаторная бумажная СИБ №3 для определения коли-индекса воды 2теста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Соль Мора (хч), фасовка 100г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Спирт изоамиловый (3-метил-1-бутанол) чда , (плотность 0,81 г/см?), фасовка 0,8кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Среда Гисса-ГРМ с лактозой, фас 0,25кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Среда железосульфитная плотная ЖСС-2, фасовка 500г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Стандарт-титр pH-12,43"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Стандарт-титр pH-12,45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Стандарт-титр pH-3,56"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Стандарт-титр pH-4,01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Стандарт-титр pH-6,86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Стандарт-титр Барий хлористый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Стандарт-титр Йод 0,1н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Стандарт-титр кислота азотная 0,1Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н (упак 10шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ЧДА, фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Ртуть (II) сернокислая, ЧДА , фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Тиомочевина (хч), фас 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Эриохром сине-черный Б (В) (Хромовый сине-черный В), фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Эозин Н (чда), фас 0,03кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Штамм E.coli K-12 F+Str"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Штамм E.coli M-17-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Штамм Pseudomonas fluorescens"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Штамм фага MS2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Цинк уксуснокислый 2-водн., ЧДА, фас 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Цинк азотнокислый 6-вод. (ч), фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Ортаниловый К (чда), фас 0,01"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Олово гран., 0,1-0,8 мм (Acros 222571000), 100 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Олово (II) хлористое 2-водное (ч), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Нитразиновый желтый (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Никель (II) сернокислый 7-вод. (хч), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Натрий углекислый кислый (натрий гидрокарбонат) чда, фас 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Морин гидрат (Акрус 35400 0100) 10 г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Мурексид (чда), фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-вод (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Натрий азотнокислый (хч), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Натрий углекислый 10-вод. (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Натрий азотистокислый (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Натрий гидроокись (хч), фас 0,2кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Натрий лимоннокислый 3-зам 5,5-вод. (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Натрий углекислый б/в, ЧДА фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Натрий фтористый (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Натрий уксуснокислый 3-вод. (чда), фас 0,8кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Натрий тетраборнокислый 10 вод.(хч), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Натрий муравьинокислый 99% (1 кг) (Акрус 14823 0010)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Натрий надсернокислый (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Натрий сернистокислый б/вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Натрий салициловокислый (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Фильтр обеззоленный черная лента 15 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 7 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 15 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 11 см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 76"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 7 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 15 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 11 см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 7 см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 15 см"

    Кол-во: 25

    "Позиция 81"

    "Пептон сухой ферментативный 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 (Мерк 1.09535.0001)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Бумага фильтровальная 480(520)х600 мм (белая лента) ФС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 84"

    "Бумага индикаторная универсальная рН-0-12"

    Кол-во: 70

    "Позиция 85"

    "Бульон питат. д/культивир. микроорган, ГРМ-бульон, фас 0,25кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 86"

    "Бромтимоловый синий (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Кислота аскорбиновая 99-100,3% (Panreac 141013.1211), 1 кг."

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Тимоловый синий водорастворимый (чда), фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Сульфарсазен чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Стильбазо (чда), фас 0,05"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Стандарт-титр Щавелевая кислота 0,1н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Стандарт-титр Трилон-Б 0,1н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Стандарт-титр Соляная кислота 0,1н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Стандарт-титр Соль Мора 0,1н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Стандарт-титр Серная кислота 0,1н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1н"

    Кол-во: 23

    "Позиция 97"

    "Флуоресцеин ацетат ртути, фас 0,005кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 98"

    "Перекись водорода (мед) 36...38%, фас 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Петля микробиологическая нихромовая №3, d3,0 мм (5 шт./упак.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Пиридин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Пирокатехин (Ч), фас 0,05"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Реагент уголь активный БАУ-А, 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Реактив Несслера (чда), бут 0,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда), фас 0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Ртуть (I) азотнокислая 2-вод. (хч), фас 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Кислота Серная (хч), фас 1,8кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "Кислота Салициловая (имп, фарм), фас 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Кислота ортофосфорная ЧДА 1,6 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Кислота Лимонная 1-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Метиловый оранжевый (чда), бн 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "Кислота Барбитуровая (ч), фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Кислота винная (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Кислота борная (хч), фас 0,4кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Стандарт-титр pH-1,65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Нафтиламин-1 (имп., чда), фас 0,01"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Калий фталевокислый кислый (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Калий фтористый 2-вод. (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Кальцеин динатриевая соль (чда), фас 0,05"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "Кальций углекислый (чда), бн. 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Кальций хлористый 6-вод. (фарм.), фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Кальций гипохлорит сан.-тех. 62-65%, Фасовка 2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Кальций оксид (чда), фас 0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Кальций хлористый б/в (Panreac 211221.1210) 0,5 кг."

    Кол-во: 18

    "Позиция 124"

    "Катионит КУ-2-8 (Н-форма, ГОСТ), фас 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Кислота азотная (хч), бут 1,4кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Дифенилкарбазид Дифенилкарбазид-1,5, для аналитики (Panreac 123577.1606), 25 г"

    Кол-во: 26

    "Позиция 127"

    "ГСО ионов марганца (II) 1 г/дм3,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "ГСО ионов меди (II) (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "ГСО ионов мышьяка (III) (0,1г/дм3) (фон-0,1М HCl) амп. 5см3,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 130"

    "ГСО ионов свинца (II) (1,0г/дм3), амп. 5мл,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "ГСО ионов селена (IV) (1,0мг/см3), амп. 6мл, МСО 0527:2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам. (хч) (калий дигидроортофосфат), фас 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Калий углекислый кислый (хч), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Калий углекислый (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Калий сурьмяновиннокислый 3- водн.(антимонилтартрат) для аналитики (Panreac 131159.1210), 500 гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Калий сернокислый (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "ГСО Молибден 1,0мг/см3 5мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "ГСО сульфат-ионов (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7253-96 (фон-вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "ГСО сульфид-иона (1,0мг/см3), амп. 5см3, (фон-вода)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 141"

    "ГСО сухого остатка (50 мг/см3),"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "ГСО ТВЗТ-110-ЭК (105...120°С) 250мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "ГСО ТВЗТ-140-ЭК фл.100мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "ГСО тетрахлорметан(99,8%) амп.1,5 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "ГСО фосфат-ионов (1,0г/дм3), амп. 5мл, (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "ГСО фосфат-ионов (6А-1) 1,0 мг/мл, амп 5 мл,"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "ГСО фторид-ионов (2А-1) 1,0 мг/мл, п/п пробирка 10 см3,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 148"

    "ГСО ионов хрома (VI) 0,95-1,05 мг/см3, амп. 6 мл"

    Кол-во: 13

    "Позиция 149"

    "Фенолфталеин (чда), фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 150"

    "Феноловый красный водорастворимый (чда) фасовка 10г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "Углерод четыреххлористый (чда) (ЧХУ) (Экос-1), фас 1,6кг"

    Кол-во: 27

    "Позиция 152"

    "Трилон Б (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Третбутиловый спирт (чда), бут 0,79кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Метиловый красный (чда), бн 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "Метиленовый голубой (чда), бн 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 156"

    "Мембрана МФАС-СПА, d=47 мм, 1,5-3,0 мкм (упак 200шт)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 157"

    "Мембрана МФАС-ОС-2, d=35 мм, 0,45 мкм с протоколом, упак 200шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 158"

    "Мембрана 7.010.019 (4мм,диаметр 10мм,с низк. газовыделением) для Кристалл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Мембрана МФАС-Б-4, d=35 мм, 0,2 мкм, упак 200шт"

    Кол-во: 400

    "Позиция 160"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Марганец (II) хлорид 4-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 162"

    "Марганец (II) сернокислый 5-вод. (чда), 1кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 163"

    "Магний сернокислый 7-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Лантан азотнокислый 6-вод. (хч), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 165"

    "Ксиленоловый оранжевый (чда), бн. 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "Крахмал растворимый (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Крафт-бумага 84смх100м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Кобальт сернокислый 7-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Кислота Янтарная фасовка 100г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Кислота щавелевая 2-х водная чда, фас 0,5кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 171"

    "Кислота хлорная ХЧ 1,5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Кислота Фосфорная (хч), фас 1,7кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Кислота Уксусная ледяная (хч), фас 1кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 174"

    "Кислота Трихлоруксусная Ph. Eur. (Panreac 141067.1609), 250 гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Кислота Сульфосалициловая 2-вод. (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Кислота Сульфаниловая (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Кислота Сульфаминовая (хч), фас 0,1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Кислота Соляная (хч), фас 1,2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 179"

    "ГСО ионов кадмия (1,0мг/см3), (фон-1М НNO3) амп. 5см3,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "ГСО кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК диапазон аттестованных значений 0,018-0,022 мг КОН/г фасовка 100 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "8.8-Дихинолилдисульфид банка 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "4-аминоантипирин (Panreac 15А371.1208), 100 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "2,4-Динитрофенол альфа-Динитрофенол, банка 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "2,3-Диаминонафталин 95% (Sigma-Aldrich D2757), 5 гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "1,10-фенантролин орто-фенантролин, банка 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "Бромкрезоловый зеленый (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "ГСО ионов кальция (II) 0,95-1,05 мг/см3, (фл 10 см3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Аммоний надсернокислый (ч), фас 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Калий натрий виннокислый 4-вод. (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Калий надсернокислый 99%(персульфат) (Merck 1.05091.0250), 250 гр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Калий йодистый (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 17

    "Позиция 192"

    "Калий железистосинеродистый (хч), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 193"

    "Калий двухромовокислый (хч), фас 0,2кг"

    Кол-во: 17

    "Позиция 194"

    "Калий бромистый (хч), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 195"

    "Калий азотнокислый (хч), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Йод кристаллический (ч), фас 0,1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 197"

    "Индикаторы паровой стерилизации химические ИНТЕСТ-П-121/20-02 (1000 тестов), с журналом ф. 257/у"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Индикатор МедИС-В-180/60 -1000 (Винар)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Индикатор стерилизации СанИС-1 (500 тестов) (Винар)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 200"

    "Индигокармин (чда) (индиго-5,5'-дисульфокислоты динатриевая соль), фас 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 201"

    "Железо-аммонийные квасцы чда, фас 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (Panreac 141358), фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 203"

    "Дрожжевой экстракт"

    Кол-во: 0

    "Позиция 204"

    "Барий хлористый 2-вод. (чда), бн. 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Ацетон (осч) 9-5 (Экос-1), бут. 0,8кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 206"

    "Ацетат кадмия (уксуснокислый кадмий) ч, фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 207"

    "Аурин (чда)(розоловая кислота), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 208"

    "Аммоний щавелевокислый 1-вод. (чда), фас 0,6кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 209"

    "Аммоний хлористый (чда), фас 0,2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 210"

    "Аммоний уксуснокислый (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Аммоний сернокислый безводный (чда), фас 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Аммоний роданистый (ч), фас. 0,6кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "8-меркаптохинолинат натрия 2-водн., ЧДА, бн. 0,005кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 214"

    "ГСО Хлорид-ион упак 5ампул, 1,0 мг/см3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "ГСО Хлороформ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 216"

    "ГСО ХПК (химического потребления кислорода) (10мг/см3), амп. 5см3, (фон-вода)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 217"

    "ГСО цветности (5000 град. цветности), амп. 5см3, (фон-вода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 218"

    "ГСО четырехлористый углерод"

    Кол-во: 7

    "Позиция 219"

    "Диметилглиоксим (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 220"

    "Дитизон (чда), фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 221"

    "ГСО роданид-ион 1,0г/дм3,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "ГСО перманганатной окисляемости воды 1мг/см3,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "ГСО общая жесткость 100 ммоль/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 224"

    "ГСО Нитрит-ион 1,0 мг/см3 5мл"

    Кол-во: 21

    "Позиция 225"

    "ГСО Нитрат-ион 1,0 мг/см3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "ГСО Нефтепродукты в гексане 1,0 мг/см3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 227"

    "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице (0,05мг),"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "ГСО Мутность (формазиновая суспензия) МСО 0101:1999 (4000 ЕМФ) 5 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 229"

    "Калий роданистый (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 230"

    "Аммоний молибденовокислый 4-вод (хч), фас. 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Аммиак водный (чда), бут.0,9кг"

    Кол-во: 18

    "Позиция 232"

    "Алюмокалиевые квасцы 12-вод. (хч), бн. 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Алюминий сернокислый 18-водный чда, фас 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Алюминий оксид, бн. 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 235"

    "Ализаринкомплексон ЧДА 10 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 236"

    "Акридиновый желтый чда, фас 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 237"

    "Агар питательный сухой ГРМ-агар, бн. 0,25кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 238"

    "Агар Эндо-ГРМ, бн. 0,25кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 239"

    "N-Фенилантраниловая кислота (чда), бн. 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 240"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый (ДМФДА) чда, бн. 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 241"

    "D+Лактоза 1-водная, Ч , фас 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 242"

    "Cтандарт-титр рН-метрия комплект 1-6 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов pH 3-го разряда, 6 ампул с рН 1,65; 4,01; 3,56; 6,86; 9,18; 12,43"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Cтандарт-титр Кислота янтарная 0,1Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "Cтандарт-титр pH-метрия, тип 5 (pH-9,18), натрий тетраборнокислый, каталожный номер 3.04.0330 Экрос,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 11 см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 246"

    "Цинк сернокислый 7-вод. (чда), фас 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-вод. (чда), фас 0,05"

    Кол-во: 0

    "Позиция 248"

    "Хлороформ (чда) (Экос-1), фас 1,5кг"

    Кол-во: 84

    "Позиция 249"

    "Хлорид натрия фасовка 500мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 250"

    "Хлорамин Т, фас 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 251"

    "Фурилдиоксим-2,2 смесь изомеров (Fluka 90161), 5 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Фуксин основной для ФСК (чда), фас 0,05кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "ГСО ионов бериллия (0,1мг/см3), амп. 5см3, (фон-0.05М H2SO4)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 254"

    "ГСО Ион кремния, концентрация 1г/дм3, в ампуле 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "ГСО ионов железа, концентрация 10 г/дм3, (ампула 5 см3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 256"

    "ГСО дибромхлорметана ER-LH 13 (10мг/см3) амп. 3см3, СОП 0406-03 (фон-метанол)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "ГСО ГХЦГ-бетта"

    Кол-во: 6

    "Позиция 258"

    "ГСО ГХЦГ-альфа (0,1мг/мл р-р в изооктане),амп.5мл, (хр.при t20С,после вскр.в морозилке)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "ГСО ионов аммония (1,0г/дм3), амп. 5мл, (фон-вода)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "ГСО бор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Алюминон, ЧДА , фас 0,05кг"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    611 578,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23

    Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мензурка 100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Мензурка 250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Набор кювет №2 для КФК-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пинцет мед. анатомический прямой ПА-150х2,5 (П-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Пипетка 10 мл полный слив 2-2-2-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Пипетка 2 мл частич. слив 1-2-2-2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 7"

    "Пипетка 1 мл частич. слив 1-2-2-1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 8"

    "Прибор д/перегонки высококип. жидкостей V500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Прибор д/перегонки высококип. жидкостей V250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Прибор для перегонки и поглощения мышьяка в воде 50х80х270 (состоит из сосуда, соединительных трубок и пробирки с раствором йода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пробирка П- 2-10-14/23 (мерн)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Склянка БПК-250-24/29-14/23"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Склянка БПК-150-24/29-14/23"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Склянка СТРП 2,5 л (Вульфа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Склянка градуированная светлое стекло, широкое горло 1000мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Склянка градуированная темное стекло, широкое горло 1000мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Склянка градуированная светлое стекло, широкое горло 100мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Склянка градуированная темное стекло, широкое горло 100мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Склянка градуированная светлое стекло, широкое горло 250мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Склянка градуированная темное стекло, широкое горло 250мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Склянка градуированная светлое стекло, широкое горло 500мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Склянка градуированная темное стекло, широкое горло 500мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Штатив лабораторный ПЭ-2700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Чаша ЧВК-1- 50"

    Кол-во: 28

    "Позиция 25"

    "Чаша ЧВК-1-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Цилиндр 1- 25-2 с нос."

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Холодильник ХСВО 16-19/26-29/32 ТС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Фарфоровый вкладыш в эксикатор d=240мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Фарфоровый вкладыш в эксикатор d=180мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Фарфоровый стакан хим. №7 (1000 мл) (d=100, h=170)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фарфоровый стакан хим. №8 (2000 мл) (d=125, h=205)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Тигель фарфоровый высокий №4(d=45,h=55)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Бюкс СВ 34/12 мм (d-40, h-65 мм)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Стакан Н-2- 150 со шкалой ТС (б/носика)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Стакан Н-1- 600 со шкалой ТС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Стакан Н-1- 400 со шкалой ТС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Стакан Н-1- 150 со шкалой ТС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Стакан В-1- 600 со шкалой ТС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Стакан В-1- 400 со шкалой ТС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Стакан В-1- 150 со шкалой ТС"

    Кол-во: 19

    "Позиция 41"

    "Стакан В-1- 50 со шкалой ТС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Склянка с пробкой узкое горло, светлое стекло 500 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Капельница Шустера 3-50 (с клювиком)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Воронка лабораторная В- 100-150 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Воронка лабораторная В-56-80 ХС"

    Кол-во: 45

    "Позиция 46"

    "Воронка d 30х47 мм, стебель d4х25 мм, ПП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Воронка лабораторная В-36-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Воронка ВД-3-1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Воронка ВД-2- 250-29/32-14/23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Воронка ВД-2- 100-14/23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Воронка ВД-2- 50-14/23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Воронка В- 75-110 ХС"

    Кол-во: 55

    "Позиция 53"

    "Бюретка с прямым краном 1-1-2-25-0,1 (25мл)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Бюретка 1-3-2- 1-0,1 с олив, без крана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Бюретка I-1-2-50-0,1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Бюретка прямой кран, 25 мл цена деления 0,05мл 9.270 103 класс точности AS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Бюретка 1-3-2-25-0,1 без крана с оливой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Бюкс (стак.д/взвеш.) СВ-24/10 (д=30, h=50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Банка-промывалка 500 мл п/э (без надписи)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Марля медицинская отрез, пл. 36,0 г/м²"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Крышка алюминиевая обжимная N 20, в комплекте с септами, толщина 3мм, (упак 100шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Капельница 1- 50 с баллоном (темн.стекло)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Капельница-дозатор ПЭ 50 мл с делениями и длинным носиком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Колба К-1- 100-19/26 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Колба К-1- 250-29/32 ТС"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Колба К-1- 500-29/32 ТС"

    Кол-во: 13

    "Позиция 68"

    "Колба К-1- 2000-29/32 ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 70"

    "Колба КН-2-100, d-22 мм со шкалой ТС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Колба КН-2-50, d-22 мм со шкал ТС"

    Кол-во: 13

    "Позиция 72"

    "Колба мерная 1-1000 (б/пр) 1 кл.точности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Колба мерная 1-2000 ТС (б/пр) 1кл. Точности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Колба П-1-2000-29/32 (со шлифом) ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Колба коническая КН-2-250-34 со шкалой ТС шифр 667"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Колба мерная без пробки 1-100-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Колба мерная без пробки 1-200-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Колба плоскодонная П-1-250-29/32 тхс"

    Кол-во: 29

    "Позиция 79"

    "Кружка лабораторная №3 фарфоровая вместимостью 1000мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Кювета К-10 для КФК-3 кварц."

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Кювета К-10 для анализатора Флюорат-02 кварцевая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Кювета К-20 для КФК-3 кварц."

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Ложка фарфоровая № 1 120 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Ложка фарфоровая № 2 156 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Цилиндр 1- 10-2 с нос."

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Трубка силиконовая медицинская 5х1,5мм"

    Кол-во: 3

    Лот 3

    Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    615 723,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 (фасовка 35кг)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Коагулянт Аква-аурат 30 (алюминий гидроксид хлорид) , (фасовка 25кг)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Натр едкий технический чешуированный (сода каустическая) изм. 1-3"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 4"

    "Рапа (15-18% хлорида натрия) (налив)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Силикагель КСКГ (Россия), фасовка 25кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Комплексон НТФ-Ц (фасовка 25кг)"

    Кол-во: 150

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    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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