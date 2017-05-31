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Номер извещения
31705170696
Уникальный номер закупки
17/2.2/0036063/ГЭнерго
Наименование закупки
Поставка химических реактивов, лабораторной посуды и реагентов нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 20:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
1 772 990,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
20.13
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 18
Кол-во: 22
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 4
Кол-во: 33
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 41
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 13
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 9
Кол-во: 70
Кол-во: 9
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 26
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 4
Кол-во: 0
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 13
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 27
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 800
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 400
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 28
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 17
Кол-во: 0
Кол-во: 17
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 7
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 21
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 84
Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 0
Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторной посуды для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
611 578,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
23.19.23
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 28
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 19
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 45
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 55
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 13
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 29
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170696Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 16:0031.07.2017 16:0031.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170696Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
615 723,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
20.13
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 2000
Кол-во: 10000
Кол-во: 24
Кол-во: 100
Кол-во: 150
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