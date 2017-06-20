www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705170561
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028521/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка ленты стальной для нужд ОАО «Газпромтрубинвест» (№ 0001/17/2.2/0028521/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 19:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленты стальной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты стальнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170561Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты стальнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170561Подведение итогов не позднее Поставка ленты стальнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты стальной
Начальная цена
40 497 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.10.4
24.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 550
Поставка ленты стальной упаковочной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты стальной упаковочнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170561Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты стальной упаковочнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170561Подведение итогов не позднее Поставка ленты стальной упаковочнойг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты стальной упаковочной
Начальная цена
16 473 036,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.10.4
24.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 137
Кол-во: 181
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.