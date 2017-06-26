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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705170489
Уникальный номер закупки
17/2.2/0034339/СпецГАТранс
Наименование закупки
Поставка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0034339/СпецГАТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170489Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 10:4527.06.2017 10:4527.06.2017 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170489Дата и время вскрытия заявок Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 19:0012.07.2017 19:0012.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170489Подведение итогов не позднее Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 19:0012.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170489Подведение итогов не позднее Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масел импортных для дизельных двигателей для нужд ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г.Новый Уренгой
Начальная цена
3 256 478,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
19.20.29.110
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14976
Кол-во: 4992
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