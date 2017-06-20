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Номер извещения
31705170178
Уникальный номер закупки
17/5.2/0029448/ДАстр
Наименование закупки
Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017-2019 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 29448
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017,2018,2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170178Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017,2018,2019 гг.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 10:3521.06.2017 10:3521.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170178Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017,2018,2019 гг.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 14:0003.07.2017 14:0003.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170178Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017,2018,2019 гг.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по содержанию автодорог для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017,2018,2019 гг.
Начальная цена
31 082 882,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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