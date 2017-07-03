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Номер извещения
31705170006
Уникальный номер закупки
17/2.1/0012016/ВНИПИГД
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедиции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедиции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170006Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедицииг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2017 10:0004.07.2017 10:0004.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170006Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедицииг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 21:0012.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170006Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедицииг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозкам грузов для нужд Чаяндинской изыскательской экспедиции
Начальная цена
12 414 518,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
52.21
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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