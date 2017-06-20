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Номер извещения
31705169713
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031795/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
AA.Timkin@gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
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Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 21:59 GMT +320.06.2017 21:5920.06.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169713Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 08:0021.06.2017 08:0021.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169713Дата и время вскрытия заявок Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 13:3004.07.2017 13:3004.07.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169713Подведение итогов не позднее Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201704.07.2017 13:3004.07.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169713Подведение итогов не позднее Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке и проведению тренинг-семинара для членов Советов по корпоративной этике (СКЭ) АУП и филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск" по повышению профессиональной компетенции в контексте выполнения возложенных функций
Начальная цена
549 025,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
74.90.19.190
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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