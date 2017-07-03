www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705169638
Уникальный номер закупки
17/2.1/0032660/ТГМосква
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-06-27
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савина Алла Михайловна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169638Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169638Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 23:5906.07.2017 23:5906.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169638Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201706.07.2017 23:5906.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169638Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция пляжного комплекса санатория "Голубая горка"
Начальная цена
8 251 023,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
41.10.10.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.