Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ИПА-МГ4.01. Стандартный комплект: электронный блок,преобразователь, упаковочный кейс (сумка), ремень, контрольный образец, руководство по эксплуатации, кабель связи с ПК, CD с программным обеспечением." Кол-во: 2

"Позиция 2" "ИПС-МГ4.03 с поверкой. Стандартной комплектации." Кол-во: 2

"Позиция 3" "МГ-4У Обязательное наличие поверки, калибровки." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Поиск-510 Master" Кол-во: 1

"Позиция 5" "ЭТС-100/1" Кол-во: 8

"Позиция 6" "5ТА5" Кол-во: 1

"Позиция 7" "УКС-МГ4" Кол-во: 2

"Позиция 8" "ППО-1-1000-00 ТУ 50-104-2000 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52314-2005" Кол-во: 1

"Позиция 9" "МПА-15-(0-400)кПа-0,01-g=9,82290-калибровка грузов в кПа и в мм ртутного столба, насос вакуумный НВР-5ДМ + вакуумметр ВТ-3-первичная поверка с печатью, свидетельство ГП с печатью, протокол" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Манометр грузопоршневой МП-600-600кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 11" "МП-60-60кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 12" "МП-60-60кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 13" "МП-6-6кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 14" "МП-6-6кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 15" "МП-2,5-2,5кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 1

"Позиция 16" "МП-2,5-2,5кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол" Кол-во: 2

"Позиция 17" "ГТВ-002. Обязательное наличие поверки, калибровки" Кол-во: 1

"Позиция 18" "УД2В-П46 (TFT, базовый комплект)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Элметро-СВКП" Кол-во: 1

"Позиция 20" "АСОИ Скважина" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 22" "ЭТС-100/1" Кол-во: 1

"Позиция 23" "ТСиТП прецизионный Теркон. Комплектность: преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон- 1 шт.; руководство по эксплуатации- 1 шт.; методика поверки- 1 шт.; кабель связи с компьютером 10м -1 шт.; диск с программным обеспечением- 1 шт.; коммут" Кол-во: 4

"Позиция 24" "ТСиТП прецизионный Теркон. Комплектность: преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон- 1 шт.; руководство по эксплуатации- 1 шт.; методика поверки- 1 шт.; кабель связи с компьютером 10м -1 шт.; диск с программным обеспечением- 1 шт.; коммут" Кол-во: 1

"Позиция 25" "ПСГ-МГ4" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Сталкер 75-12 М (Генератор ГТ-75, Приемник ПТ-12)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "АРМ ПТС, в составе: коммутатор измерительный КИ9901; ноутбук HP 17-p102ur, 17.3", AMD A6 6310, 1.8ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R4, DVD-RW, Free DOS.; МФУ- НР Laser Jet PRO400MFP ; удлинитель сетевой; программное обеспечение ДДШ1.270.004; руководство п" Кол-во: 4

"Позиция 28" "АРМ ПТС, в составе: коммутатор измерительный КИ9901; ноутбук HP 17-p102ur, 17.3", AMD A6 6310, 1.8ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R4, DVD-RW, Free DOS.; МФУ- НР Laser Jet PRO400MFP ; удлинитель сетевой; программное обеспечение ДДШ1.270.004; руководство п" Кол-во: 1

"Позиция 29" "КМ300 КНТ Комплектность поставки: компаратор-калибратор универсальный КМ300К - 1шт.; высоковольтный усилитель напряжения КМ300Н -1 шт.; преобразователь напряжение-ток КМ300Т - 1 шт.; ЗИП КМ300К в полном комплекте, кабель USB A-B, разъем DB9F, сетевой" Кол-во: 1

"Позиция 30" "МИТ 8.10М Комплектность: прибор МИТ 8.10М; компакт диск с программным обеспечением; кабель связи прибора с ПК через интерфейс RS-232 или USB; кабель сетевой; паспорт; руководство по эксплуатации; разъем для подключения первичных преобразователей Mini" Кол-во: 8

"Позиция 31" "МИТ 8.10М Комплектность: прибор МИТ 8.10М; компакт диск с программным обеспечением; кабель связи прибора с ПК через интерфейс RS-232 или USB; кабель сетевой; паспорт; руководство по эксплуатации; разъем для подключения первичных преобразователей Mini" Кол-во: 3

"Позиция 32" "ВЕ-метр-АТ-004 в составе: измеритель БВЕК 43 1440. 09.01-1 шт.; формуляр БВЕК 43 1440.09.02 ФО-1 шт.; руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.09.03 РЭ-1 шт.; сумка укладочная-1 шт.; блок питания-1 шт.; методика поверки МП 33.Д4-13 -1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 33" "ТМИ-200МГ4 со встроенным индукционным датчиком предназначен для измерения неразрушающим методом толщины изоляционных (лакокрасочных, мастичных, битумных, пластиковых, радиопоглощающих и др.) и электропроводящих неферромагнитных (цинковых, хромовых, м" Кол-во: 1

"Позиция 34" "ТМИ-200МГ4 со встроенным индукционным датчиком предназначен для измерения неразрушающим методом толщины изоляционных (лакокрасочных, мастичных, битумных, пластиковых, радиопоглощающих и др.) и электропроводящих неферромагнитных (цинковых, хромовых, м" Кол-во: 2

"Позиция 35" "ЭТС-25-(0+660,323)-1" Кол-во: 2

"Позиция 36" "ЭТС-25-(-196+0)-1" Кол-во: 2

"Позиция 37" "ТМ-20МГ4" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Н-2,5 УМ (-0,095...2,5) МПа" Кол-во: 2

"Позиция 39" "ИПИ-95" Кол-во: 2

"Позиция 40" "УКС-МГ4" Кол-во: 1