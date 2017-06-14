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Номер извещения
31705169107
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026654/ДНадым
Наименование закупки
Поставка метрологического оборудования нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026654/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169107Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 11:0015.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169107Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 19:0012.07.2017 19:0012.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169107Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.
Начальная цена
22 632 597,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
26.51.52.190
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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