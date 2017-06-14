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    Главная / Торги / Поставка метрологического оборудования нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026654/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)

    Поставка метрологического оборудования нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026654/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169107Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705169107

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026654/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метрологического оборудования нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026654/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/30.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26654 Ув. о комиссии 12.07.17.doc

    26654 для участника.rar

    26654 Ув. о комиссии 03.07.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169107Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2017 11:0015.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169107Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 19:0012.07.2017 19:0012.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169107Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 19:0012.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169107Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Метрологическое оборудование.

    Начальная цена

    22 632 597,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИПА-МГ4.01. Стандартный комплект: электронный блок,преобразователь, упаковочный кейс (сумка), ремень, контрольный образец, руководство по эксплуатации, кабель связи с ПК, CD с программным обеспечением."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ИПС-МГ4.03 с поверкой. Стандартной комплектации."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "МГ-4У Обязательное наличие поверки, калибровки."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Поиск-510 Master"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЭТС-100/1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "5ТА5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "УКС-МГ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ППО-1-1000-00 ТУ 50-104-2000 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52314-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "МПА-15-(0-400)кПа-0,01-g=9,82290-калибровка грузов в кПа и в мм ртутного столба, насос вакуумный НВР-5ДМ + вакуумметр ВТ-3-первичная поверка с печатью, свидетельство ГП с печатью, протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Манометр грузопоршневой МП-600-600кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "МП-60-60кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "МП-60-60кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "МП-6-6кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "МП-6-6кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "МП-2,5-2,5кгс/см2-0,01-g=9,82606-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "МП-2,5-2,5кгс/см2-0,01-g=9,82362-комплект грузов в кгс/см2 и в МПа-отсчетное устройство для наблюдения за положением поршней-свидетельство-протокол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "ГТВ-002. Обязательное наличие поверки, калибровки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "УД2В-П46 (TFT, базовый комплект)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Элметро-СВКП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "АСОИ Скважина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ЭТС-100/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ТСиТП прецизионный Теркон. Комплектность: преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон- 1 шт.; руководство по эксплуатации- 1 шт.; методика поверки- 1 шт.; кабель связи с компьютером 10м -1 шт.; диск с программным обеспечением- 1 шт.; коммут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "ТСиТП прецизионный Теркон. Комплектность: преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон- 1 шт.; руководство по эксплуатации- 1 шт.; методика поверки- 1 шт.; кабель связи с компьютером 10м -1 шт.; диск с программным обеспечением- 1 шт.; коммут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПСГ-МГ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сталкер 75-12 М (Генератор ГТ-75, Приемник ПТ-12)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "АРМ ПТС, в составе: коммутатор измерительный КИ9901; ноутбук HP 17-p102ur, 17.3", AMD A6 6310, 1.8ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R4, DVD-RW, Free DOS.; МФУ- НР Laser Jet PRO400MFP ; удлинитель сетевой; программное обеспечение ДДШ1.270.004; руководство п"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "АРМ ПТС, в составе: коммутатор измерительный КИ9901; ноутбук HP 17-p102ur, 17.3", AMD A6 6310, 1.8ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R4, DVD-RW, Free DOS.; МФУ- НР Laser Jet PRO400MFP ; удлинитель сетевой; программное обеспечение ДДШ1.270.004; руководство п"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "КМ300 КНТ Комплектность поставки: компаратор-калибратор универсальный КМ300К - 1шт.; высоковольтный усилитель напряжения КМ300Н -1 шт.; преобразователь напряжение-ток КМ300Т - 1 шт.; ЗИП КМ300К в полном комплекте, кабель USB A-B, разъем DB9F, сетевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "МИТ 8.10М Комплектность: прибор МИТ 8.10М; компакт диск с программным обеспечением; кабель связи прибора с ПК через интерфейс RS-232 или USB; кабель сетевой; паспорт; руководство по эксплуатации; разъем для подключения первичных преобразователей Mini"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "МИТ 8.10М Комплектность: прибор МИТ 8.10М; компакт диск с программным обеспечением; кабель связи прибора с ПК через интерфейс RS-232 или USB; кабель сетевой; паспорт; руководство по эксплуатации; разъем для подключения первичных преобразователей Mini"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "ВЕ-метр-АТ-004 в составе: измеритель БВЕК 43 1440. 09.01-1 шт.; формуляр БВЕК 43 1440.09.02 ФО-1 шт.; руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.09.03 РЭ-1 шт.; сумка укладочная-1 шт.; блок питания-1 шт.; методика поверки МП 33.Д4-13 -1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ТМИ-200МГ4 со встроенным индукционным датчиком предназначен для измерения неразрушающим методом толщины изоляционных (лакокрасочных, мастичных, битумных, пластиковых, радиопоглощающих и др.) и электропроводящих неферромагнитных (цинковых, хромовых, м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ТМИ-200МГ4 со встроенным индукционным датчиком предназначен для измерения неразрушающим методом толщины изоляционных (лакокрасочных, мастичных, битумных, пластиковых, радиопоглощающих и др.) и электропроводящих неферромагнитных (цинковых, хромовых, м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "ЭТС-25-(0+660,323)-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ЭТС-25-(-196+0)-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ТМ-20МГ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Н-2,5 УМ (-0,095...2,5) МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "ИПИ-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "УКС-МГ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ИПИ-95"

    Кол-во: 1

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    1
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    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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