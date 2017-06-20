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Номер извещения
31705168984
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028466/ТГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-22
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
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Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 09:30 GMT +320.06.2017 09:3020.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168984Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168984Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 14:0031.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201731.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Начальная цена
18 821 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 09:30 GMT +320.06.2017 09:3020.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168984Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168984Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 14:0031.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201731.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Начальная цена
622 625,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 09:30 GMT +320.06.2017 09:3020.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168984Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168984Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 14:0031.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201731.08.2017 14:0031.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168984Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ликвидации объектов ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (3 лота)
Начальная цена
3 248 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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