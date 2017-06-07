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Номер извещения
31705168865
Уникальный номер закупки
17/2.1/0036529/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
zakupki@ast.gptrans.gptrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Евгений Вадимович
Место рассмотрения предложений
Астраханская область, Джанайский сельсовет
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Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168865Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 годуАстраханская область, Джанайский сельсовет
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:1007.06.2017 10:1007.06.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168865Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 годуАстраханская область, Джанайский сельсовет
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 19:0013.06.2017 19:0013.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168865Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 годуАстраханская область, Джанайский сельсовет
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 19:0013.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168865Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 годуАстраханская область, Джанайский сельсовет
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратуры и оборудования "Системы устройств контроля состояния свободности станционных участков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП "Урал")" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Начальная цена
544 595,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.29.000
62.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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