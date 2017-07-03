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Номер извещения
31705168647
Уникальный номер закупки
17/2.2/0019086/ГТранс
Наименование закупки
Поставка оборудования "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
zakupki@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Евгений Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва, п. Сосенское , пос. Газопровод 101
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудовнаия "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудовнаия "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости"Москва, п. Сосенское , пос. Газопровод 101
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2017 10:1003.07.2017 10:1003.07.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168647Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудовнаия "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости"Москва, п. Сосенское , пос. Газопровод 101
Подведение итогов не позднее
17.07.2017 18:0017.07.2017 18:0017.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168647Подведение итогов не позднее Поставка оборудовнаия "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости"Москва, п. Сосенское , пос. Газопровод 101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудовнаия "Реостатная установка ВРК-2,2-11 с системой охлаждения жидкости"
Начальная цена
2 733 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
28.99.39.190
28.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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