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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 06:0020.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705167494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705167494

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0034103/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_34103.docx

    ДЗП_34103.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-40

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мукебенов Константин Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 06:00 GMT +320.06.2017 06:0020.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705167494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 06:0020.06.2017 06:0020.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705167494Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2017 16:0027.06.2017 16:0027.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167494Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 16:0027.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167494Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    555 071,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    46.69.12.000

    Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бачок расширительный Камаз Евро 3 в сборе (квадратный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал карданный (передний) КАМАЗ-ЕВРО-43118 (L=1305мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Установка привода ТНВД Камаз Евро-2 под Bosch в сборе с пластинами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Втулка башмака"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Генератор 28В 80А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Главный тормозной кран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Диск ведомый сцепления (Тюмень)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Диск нажимной в сборе (корзина) (Тюмень)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Компрессор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кран ручного тормоза 3-х выводной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Муфта (подшипник выжимной)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Штанга реактивная в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Наконечник тяги КПП КАМАЗ-ЕВРО (левый,длинный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "элемент фильтрующий масла ЭФМ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Головка цилиндра КАМАЗ-ЕВРО в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Диск нажимной (корзина)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Камера тормозная тип 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан ускорительный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Наконечник тяги КПП КАМАЗ-ЕВРО (левый,короткий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Насос водяной КАМАЗ ЕВРО-2 (К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Патрубок КАМАЗ-евро приемный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "К-т патрубков системы охлаждения КАМАЗ-ЕВРО (ДВС "Cummins" )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "фильтр осушитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Радиатор печки КАВЗ (3 ряд) ШААЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "ПГУ Камаз евро под КПП ZF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ПГУ Камаз евро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колодка тормозная КАМАЗ-ЕВРО в сборе"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Колодка тормозная КАМАЗ-ЕВРО (нового образца)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Элемент топливный Камаз (патрон) тонкой очистки топлива."

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Пульт управления отопителя "ПРАМОТРОНИК" -4Д-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Р/к двигателя КАМАЗ-ЕВРО-2 (паронит) (17 наименов.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Фильтр тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Радиатор отопителя Камаз медный 4-х рядный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "элемент водушного фильтра евро-2 Камаз"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Фильтр-патрон осушителя воздуха Wabco"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Шланг тормозной гибкий КАМАЗ (Гайка+Гайка М 24 L-780 мм) (экспорт Зеленодольск)в металлической оплетке"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Эл. фильт. очистки масла КАМАЗ-7405 (Евро-1, Евро-2) (Нитка)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "элемент фильтрующий масла грубой отчистки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Свеча накаливания ПЖД 16ЖД24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "тормозной шлан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Элемент фильтрующий масляный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Фильтр топливный Д-245 ЕВРО-3 IVECO тонкой очистки (аналог WDK962/12) ЭКОФИЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Уплотнитель трубы воздухозаборника (гофра)ЕВРО-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Уплотнитель воздушного фильтра (Евро 3) овальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Рычаг регулировочный в сборе правый / левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Ролик направляющий ремня КАМАЗ-ЕВРО-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Ремкомплект наконечника рулевого КАМАЗ (палец, сухари)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Распылитель форсунки 273-20 Камаз"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Полумуфта привода ТНВД Bosch Камаз Евро-2 ведущая D-26mm."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ПГУ КАМАЗ-ЕВРО-2 в сборе (большое)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Наконечник тяги КПП КАМАЗ-ЕВРО (правый,короткий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Наконечник тяги КПП КАМАЗ-ЕВРО (правый,длинныйй)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Ремкомплект реактивной штанги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Регулятор давления в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Реле блокировки стартера 24В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "тормозной шланг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "фильтр топливный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Муфта выключения сцепления в сборе (взаимозаменяемая с 1601180 14)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Муфта электромагнитная привода вентилятора КАМАЗ-ЕВРО-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Усилитель привода сцепления гидропневматический (ПГУ)"

    Кол-во: 2

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