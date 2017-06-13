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Номер извещения
31705166794
Уникальный номер закупки
17/2.1/0036058/ВНИИГ
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-48-63
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шешунова Лариса Гарифулловна
Место рассмотрения предложений
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
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Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705166794Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 12:0013.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705166794Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 23:0019.06.2017 23:0019.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705166794Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 23:0019.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705166794Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2017-2019 гг
Начальная цена
3 768 061,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
63.11.1
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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