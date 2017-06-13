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Номер извещения
31705167227
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035338/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-56
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.khramovskaya@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Храмовская Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 11:00 GMT +313.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705167227Дата и время окончания срока приема заявок Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 годаг. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 12:0013.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705167227Дата и время вскрытия заявок Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 годаг. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167227Подведение итогов не позднее Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 годаг. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167227Подведение итогов не позднее Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 годаг. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ежемесячное предоставление статистического отчета по международной торговле Российской Федерации в течение 2017 года
Начальная цена
587 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
63.99.10.110
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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