www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705165149
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014354/ДШельф
Наименование закупки
Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 02:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65121
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_deryabin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерябин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 06:00 GMT +319.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705165149Дата и время окончания срока приема заявок Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности.Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 06:0019.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705165149Дата и время вскрытия заявок Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности.Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 10:0006.07.2017 10:0006.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705165149Подведение итогов не позднее Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности.Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по разработке паспортов отходов 1-4 классов опасности.
Начальная цена
498 389,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
74.90
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.