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Номер извещения
31705165129
Уникальный номер закупки
17/1.1/0007143/ДШельф
Наименование закупки
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 01:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65171
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
n_rybakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбакова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 06:00 GMT +323.06.2017 06:0023.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705165129Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 07:0023.06.2017 07:0023.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705165129Дата и время вскрытия заявок Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 08:0006.07.2017 08:0006.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705165129Подведение итогов не позднее Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201706.07.2017 08:0006.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705165129Подведение итогов не позднее Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию товаров Декларанта, организации и проведению таможенных осмотров/досмотров, расчету таможенных платежей, организации проведения экспертиз, организации хранения и обработки грузов на СВХ, оплате таможенных платежей, получению разрешений, заключений таможенных органов и совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ.» (код стройки 046-3001292).
Начальная цена
494 420,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
82.19.13.000
09.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 494
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