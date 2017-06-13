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Номер извещения
ГП705039
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034723/ГПШкола
Наименование закупки
Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» для нужд ОЧУ «Газпром школа» (34723)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705039Дата и время окончания срока приема заявок Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 12:4014.06.2017 12:4014.06.2017 12:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705039Дата и время вскрытия заявок Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 20:0023.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705039Подведение итогов не позднее Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705039Подведение итогов не позднее Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги (работы) по организации культурно-образовательной поездки в г.Хельсинки (Финляндия) для обучающихся и педагогов Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»
Начальная цена
897 964,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Образовательный центр ОАО «Газпром»
Все закупки и тендеры «Образовательный центр ОАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 66
85.14.12.000
85.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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