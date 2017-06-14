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Номер извещения
31705163993
Уникальный номер закупки
17/6/0035779/ПАО Газпром
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПАО «Газпром» (№ 0001/17/6/0035779/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 10:0515.06.2017 10:0515.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163993Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 19:0003.07.2017 19:0003.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163993Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 19:0003.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163993Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
2 522 070,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
46.66.10.000
46.66
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 33
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