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Номер извещения
31705163823
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006348/Гипроспецгаз
Наименование закупки
Поставка ЗИП для компьютерной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗИП для компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для компьютерной техникиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163823Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для компьютерной техникиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 21:0003.07.2017 21:0003.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163823Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для компьютерной техникиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП для компьютерной техники
Начальная цена
1 035 791,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
46.51.10.110
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 50
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