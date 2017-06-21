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Номер извещения
31705163600
Уникальный номер закупки
17/5.4/0026318/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестеренко Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163600Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 09:1021.06.2017 09:1021.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163600Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 15:0012.07.2017 15:0012.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163600Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 15:0012.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163600Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по закреплению призабойной зоны пласта вяжущими и цементирующими составами для нужд Краснодарского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0056/17/5.4/0026318/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017).
Начальная цена
5 796 003,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
09.10.12.190
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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