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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской, Вологодской, Ярославской областях в 2017 году (8 лотов) (070/17/2.2/0031288/ТГУхта/31.05.17/ЗЭПГОС).

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской, Вологодской, Ярославской областях в 2017 году (8 лотов) (070/17/2.2/0031288/ТГУхта/31.05.17/ЗЭПГОС).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705163870

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031288/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской, Вологодской, Ярославской областях в 2017 году (8 лотов) (070/17/2.2/0031288/ТГУхта/31.05.17/ЗЭПГОС).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    070_17-2.2-0031288_Документация_8 лотов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    570 342,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест полоскиAccutrend cholesterol №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Тест полоски One-Toutch Ultra №50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Тест на ВИЧ (Мед-экспресс-д)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Скальпель хирургический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Салфетки влажные “Тереза” №80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Салфетки Активтекс с хлоргексидином и лидокаином №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Салфетки Активтекс кровоостанавливающие №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Стетофонендоскоп CS -421"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Сумка-укладка для оказания неотложной помощи при травмах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сумка-укладка для оказания неотложной помощи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Салфетки стерильные 16*14"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Салфетки стерильные 5*5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Повязка стерильная самоклеющаяся 7*5Cosmopor"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Повязка стерильная самоклеющаяся Cosmopor 25*10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Полоски индикаторные Алкоскрин"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Полоски индикаторные для выявления наркотических средств Narco-check (5 видов наркотиков)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Покрывало спасательное изотермическое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Простыни одноразовые 70*80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Простыни одноразовые 2,1*1,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Пипетки в футляре"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Термометр ртутный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стол медицинский письменный Айболит СКВ - 1.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шкаф картотечный "Промед АFС - 04""

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Аппарат дыхательный ручной взрослый без аспиратора АДР-МП-В, арт 647"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Деструктор для игл DS -S - 1400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "Холодовой цепи""

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Холодильник для хранения медикаментов ХФ -250-3 Позис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Электрокардиограф АКСИОН ЭК12Т - 01 0 "Р -Д"с экраном 141мм 3 канальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Камера для хранения стерильного материала СПДС - 2К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Весы электронные медицинские ВЭМ - 150 Масса К А 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бактерицидная безозоновая УФ лампа для ДЕЗАР Pillps TUV -15W №25"

    Кол-во: 25

    "Позиция 32"

    "комплект воздушных сменных фильтров для ДЕЗАР №12 шт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Облучатель УФ бактерицидный ОРУБн3 "КРОНТ" ДЕЗАР -4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Облучатель УФ бактерицидный ОРУБн3 "КРОНТ" ДЕЗАР -3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Шприцы 20,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Шприцы 10,0"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Шприцы 5,0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 38"

    "Шприцы 3,0"

    Кол-во: 800

    "Позиция 39"

    "Шапочка медицинская (берет)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Шпатель одноразовый стерильный№100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Тонометр Medi Tach MT-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Тонометр UA-1100 автомат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Термометр инфракрасный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Термометр для регистрации температуры в холодильнике ТЛ - 4 №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Перчатки н/с нитриловые М (голубые)"

    Кол-во: 2910

    "Позиция 46"

    "Индикатор стерильности паровой Интест-ПФН1 №500."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Набор хирургический одноразовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Емкость для сбора фекалий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Емкость д\сбора мочи 100,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Емкость контейнер д/дезинфекции ЕДПО 6,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Емкость контейнер д/дезинфекции ЕДПО 3,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Емкость контейнер д/дезинфекции ЕДПО 1,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б (одноразовая) ЕСО-01 "Елат" (1л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Вата 250,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Бинт трубчатый №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Бинт трубчатый №4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Бинт трубчатый №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Бинт трубчатый №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Бинт н/стерильный 7*14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Бинт н/стерильный 5*10"

    Кол-во: 49

    "Позиция 61"

    "Бинт н/стерильный5*5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Бинт стерильный 5*7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Бинт стерильный 5*14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Бинт стерильный 5*10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Бинт элластичный Тонус10*3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Бинт элластичный Тонус 10*1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Бинт липкий 2Бинтли-Т 10*200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Бахилы полиэтиленовые"

    Кол-во: 22

    "Позиция 69"

    "Индикатор стерильности Стериконт 180/60 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Перчатки н/с Дермагрип S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Перчатки н/с Дермагрип М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Перчатки н/с Дермагрип особопрочныеS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Перчатки н/с Дермагрип особопрочные М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Палочки ватные №200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Пакет перевязочный индивидуальный стерильный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Палочки глазные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Нить хирургическае с атравматическими иглами (режущие)1/2-20(3/0) Волоть №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Ножницы хирургические прямые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Мешки для мед.отходов желтые50*60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Мешки для мед.отходов желтые100*80"

    Кол-во: 300

    "Позиция 81"

    "Мешки для мед.отходов белые50*60"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 82"

    "Мешки для мед.отходов белые100*80"

    Кол-во: 600

    "Позиция 83"

    "Маска трехслойная медицинская №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Марля 10 метров"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Лейкопластырь 4*10 бактерицидный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Лейкопластырь 1,9*7,2 гипоаллергеный"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 87"

    "Лейкопластырь 5*500 нетканный рулон."

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Лейкопластырь на тканевой основе гипоаллергенный 2см *500см карт. уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Лампа для УФ лампы тип ДРТ 240-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Катетер для в/в иньекций1,1*33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Салфетки для иньекций 60*100мм №400"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 92"

    "Система для в/в инфузий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Салфетки стерильные 29*49"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Ланцеты ACU-CHEC №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Клеенка медицинская 3метра"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    526 379,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоска дезиконт для Бриллианта"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Пластырь постинъекционный Derma plast 4*1,6 см (250 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Полоска дезиконт для Бианола Дезиконт-БИАНОЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Полоска дезиконт для Хлорамина Дезиконт-ХЛОРАМИН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Перчатки хирургические стерильные размер 7"

    Кол-во: 415

    "Позиция 6"

    "перчатки нитриловые синтетические смотровые нестерильные, без пудры особо чувствительные, размер ХS в упаковке 100 штук- 50 пар"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "одноразовые пинцеты стерильные №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "набор для обработки ран, для снятия швов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Полоска индикаторная для определ. алкоголя в слюне, алко-скрин"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Полотенце одноразовое бумажное - рулонное"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Простыня из нетканого материала размер - 70*160"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом 130 мм х 180мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Салфетки из нетканого материала размер 70х80;"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Система для в/в вливаний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Скальпель хирургический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Скарификатор одноразовый, ланцет 2000 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тест полоски аккутренд на холестерин 25 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "тест полоски для визуального анализа мочи (плотности, кислотность)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "салфетка стерильная размер16х14 2 слоя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "пакет перевязочный стерильный с двумя подушечками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "хлорамин порошок - 400гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Бианол р-р 1 л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "АХД 2000-экспресс кожный антисептик р-р 1 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "велтосепт кожный антисептик р-р 1л;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Бриллиант р-р 1 л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "шапочка одноразовая медицинская"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "тест на вич, ISCREEN - HIV"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "салфетки медицинские проспиротованные "SYUZ" рулонные размер 135х185 мм, 100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Шприц одноразовый 5,0 гр"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Шприц одноразовый 20,0 гр"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Шприц одноразовый 2,0 гр"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Шпателя одноразовые деревянные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "халат одноразовый медицинский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "фильтр для бактерицидных ламп ОРБ-1Н "POZIS" ETRA"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Тест полоски на сахар OneTouch select 25 тест-полосок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс (кассета-капельное определение) Амфетамины, морфин и марихуана"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Мешки для сбора медицинских отходов (белого, желтого цвета) (0,33х0,6) белый, 15л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Бинт нестерильный 7*14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Бинт липкий Бинтли размер 10смх2м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "прединъекционная спиртовая салфетка 60*60"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 41"

    "антисептическая салфетка с перекисью водорода 130 мм х 180мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "азопирам"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "шины Крамера для нижней и верхней конечности - проволочная;"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "термометр медицинский безртутный,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "диспенсер для одноразовых полотенец рулонных и листовых BXG PDM - 8177 (мульти)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "термогигрометр ВИТ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "деструктор для игл (DS-s-1400), УРМИ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "термоиндикатор многоразовый для контроля "холодовой цепи""

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "термометр лабораторный ТЛ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "стетофонендоскоп KAWE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "сфигмоманометр, модель CS Medica CS-106"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "камера ультрафиолетовые для хранения стерильного материала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "медицинский светильник передвижной "П-6"Аксима""

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ростомер РП для взрослых и детей с года, напольный, до 2,2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный закрытого типа настенный (трехламповый) ОРБ-1Н "POZIS" ETRA;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Бинт стерильный 7*14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Индикатор контроля стерильности, стеритест"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "иммунохроматографические тест - полоски для определения креатинина в моче"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Ёмкость для дезинфекции изделий мед назначения на 1л литров"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Ёмкость для дезинфекции изделий мед назначения на 2л ЕДПО-3-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Вата"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Униагель, флакон массой 250 г;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Бинт стерильный 5*10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Бинт нестерильный 5*10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Ёмкость для дезинфекции изделий мед назначения на 5л ЕДПО -5-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "контейнер одноразовый медицинский полимерный для сбора биоматериалов"

    Кол-во: 600

    "Позиция 67"

    "Ёмкость для сбора колющего и режущего инструментария"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "крафт - пакеты размер 38*25см;"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Лейкопластырь бактерицидный размер 4х10;"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Лейкопластырь рулонный размер 2 х 500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Лента ЭКГ 62мм(высота рулона) х 50мм (ширина рулона)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Маска медицинская 4 ст защиты №50"

    Кол-во: 90

    "Позиция 73"

    "Мешки для сбора медицинских отходов (белого, желтого цвета) (0,33х0,6) желтый, 15 л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "бахилы одноразовые"

    Кол-во: 6000

    Лот 3

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    555 979,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Лайк" дез.ср-во 5 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "АХД-2000 экспресс 1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Полотенца бум. 23x22см 250шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "CS 106 (с фонендоскопом) тонометр механический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Рулоны для стерилизации с индикатором 20*15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР Мультитест на выявление 10-ти видов наркотиков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Бумага для ЭКГ-аппарата FCP-7101-рулонная бумага ОР-18ТЕ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Крафт пакеты для стерилизации:ВИНАР ПС-АЗ-1 100*250"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Крафт пакеты для стерилизации ВИНАР ПС-АЗ-1 300*250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Индикатор контроля стерилизации на 132*С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Маска о/р 3-х сл.белая N50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*140 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*230 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 130*250 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Сумка укладка для оказания неотложной помощи при травмах " Онимед""

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "термометр медицинский в холодильник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Аптечка противоожоговая "Аполло""

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Термоиндикатор холодовой цепи ТЕРМОТЕСТ-ВГ-СТТ с кнопкой ПУСК, 1 шт/уп, 14 мес"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Электрокардиограф 3-канальный ЭК-ЗТ-01-"Р-Д" эктропитание: сеть/аккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Азопирам-С ( набор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Лента измерительная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Комплект дыхательный для ручной ИВЛ (мешок дыхательный силиконовый типа "Амбу" с двумя масками, многоразовый, автоклавируемый) взрослый КД-МП-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Скальпель остроконечный одноразовый 150 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Пинцет хирургический общего назначения 150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Пинцет анатомический общего назначения 150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Пинцет анатомический общего назначения 200 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Роторасширитель одноразовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Набор шин для транспортной иммобилизации (разной конструкции)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "пипетка глазная травмобезопасная (в футляре)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "ванночка глазная д/промыв. ВГ-01 мион"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Кружка "Эсмарха" №3 на 2л (резина)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Настольная лампа Odeon Light GAP 2103/1T"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Оториноскоп (портативный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Одеяло изотермическое"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 10*6 см № 25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Шпатель медицинский одноразовый стерильный деревян."

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Система ИНФУЗИОННАЯ для переливания растворов (пластик шип), игла 0,8х40 - 21G,SFM, Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Устройство для проведения ИД( рот в рот)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Лейкопластырь бактер 2,5*7,2см"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 43"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4*10см"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Лейкопластырь рулонный 3*500"

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Перчатки смотровые латексные н/ст, №50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Шприцы 2,0 №100 0,6*30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Шприцы 2,0 №100 0,6*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Шприцы 5,0 №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Шприцы 10,0 №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Салфетки марлевые стер 5*5см№10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Салфетки марлевые стер 16*14см№10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 52"

    "Пакет перевязочный стерильный"

    Кол-во: 250

    "Позиция 53"

    "Бинт липкий "Бинтли-М" 10*200см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Бинт стерильный 5*10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 55"

    "Бинт стерильный 5*7"

    Кол-во: 400

    "Позиция 56"

    "Бинт стерильный 7*14"

    Кол-во: 500

    "Позиция 57"

    "Бинт нестерильный 5*5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 58"

    "Бинт нестерильный 5*10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 59"

    "Бинт нестерильный 7*14"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Шприцы 20,0 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Игла инъекц.стер. 0,6*30 23G №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Салфетки проспиртованные 60*60мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 63"

    "Салфетки проспиртованные 135*185мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 64"

    "Полоска индикаторная для определения алкоголя в слюне №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Пакет гипотермический "Снежок""

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Гелевая повязка противоожоговая "Апполо" 20*30см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Гелевая повязка противоожоговая "Апполо" 10*10см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "1530-1 Микропор - гипоаллергенный хирургический лейкопластырь белого цвета из нетканной вискозы, 2.5 см х 9.1 м, 12 рул."

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Термометр цифровой электрон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Емкость ЕПМ-01-"ЭКО" 0,5 д/колющ.м/о"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Автоматические стерильные ланцеты 1,5мм №200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Контрольный р-р триглицеридов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Контрольный р-р холестерин д/Аккутренд"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Бахилы п/э"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 76"

    "Тест-полоски"Аккутред-Глюкоза" №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Тест-полоски"Аккутред-Холестерин" №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Контрольный р-р глюкозы д/Аккутренд"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Тест-полоски"Аккутред-Триглицериды" №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Грелка А-2 на 1,5л (резина)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Секундомер металлический 1 кнопка"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    406 259,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ланцет Медланс плюс Спешиал (желтый), перо 0,8 мм, глубина прокола 2,0 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тест- полоски на ВИЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Пакеты д/стерил. 13.5-25.5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пакеты д/стерил. 9*23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шарики ватные стерил. Уп.(20 шт)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Термогигрометр testo -608- H1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов для выявления ВИЧ-инфекции"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "БиоТЕСТ-П-ВИНАР автономный (24 теста), контроль паровой стерилизации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Простыня однораз.150-70 рулон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Индикаторы контроля стер Медия ИС-180 1000шт/уп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Индикаторы контроля стер МедИС-132 1000 шт./уп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Полоски индикаторные однораз. Для экспресс контроля концентрации раб.р-ров дез.средств уп.100шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Полоски индикаторные для качественного определения алкоголя в слюне "Алко Скрин" №20уп."

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Набор полосок иммунохроматографических для одновременного выявления шести наркотических соединений в моче "ИХА-6- МУЛЬТИ- ФАКТОР""

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Дезисофт жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом-0,5 л с дозатором"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Статин Пор.стер."

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Абсолюсепт элит, 100 мл.спрей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Перчатки особопрочные M (DERMAGRIP)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Бинт мед. стер. 7*14"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Бинт мед. стер. 5*10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Абсолюсепт Энзим"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Асолюцид дикват"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Абсолюсепт Элит, 1 л-антисептик для кожи."

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Дозатор УМР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Сумка - холодильник медициская с электронным индикатором 4 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерецидный настенный ( ОРУБн-3-3-"Кронт"(Дезар-3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Тонометр CS Medica CS -107"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Пикфлоуметр OMRON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тест-полоски Уан Тач Селект (уп.-50шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Тест-полоски Easy Touch GCU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Маски 3-х слойн.на резинке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Термометр инфракрасный лобный B.Well WF-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Термометр цифровой Ceratherm Clinic G T2038"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Термометр медицинский безртутный в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-Х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Бахиллы №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Термоиндикатор "Лог Тэг" ТРН Д30-7 Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Термоиндикатор "ТестТЕРМ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "БиоТЕСТ-В-ВИНАР (6 тестов), контроль воздушной стерилизации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "БиоТЕСТ-П2-ВИНАР (6 тестов), контроль паровой стерилизации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Система для инфуз.вливаний"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Шприц однор. 20 мл, 3-х компонент."

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Пакеты для сбора и хр. опасн. и неопасн. мед. отходов кл. А и Б 50*60"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 44"

    "Контейнеры для дез-ции изделий мед назначения шт.3л, 5л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Контейнеры для сбора колющего и режущего инструментария шт.от 0,5-1л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Шпателя одноразовые APEXMED"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "пипетка глазная травмобезопасная (в футляре)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Вата хир. (50гр)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Азопирам -комплект"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "КлиниТест-Фенолфталеин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Салфетки из нетканного материала 45*90 см.( пачка 50шт) спанлейн 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Салфетки спиртовые 30*65 мм (для инъекций)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 53"

    "Перчатки текстур.латекс.М,S Dermagrip"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Шприц однор.2 мл, 3-х компонент."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 55"

    "Шприц однор. 5 мл, 3-х компонент."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 56"

    "Шприц однор. 10 мл,"

    Кол-во: 500

    Лот 5

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    867 191,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнеры для дез-ции изделий мед назначения шт."

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Шпателя одноразовые APEXMED"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Салфетки марлевые стерильные "Медкомпресс+" 5*5 см №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Маски 3-х слойн.на резинке"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Иглы одноразовые 0,7*3,5 № 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ланцеты One Touch ultra soft № 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Тест-полоски Уан Тач Ультра (уп.25шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски Аккутренд холестерин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Швабра пластиковая со сменными молами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    " Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, трехдверный,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    " Шкаф медицинский, двухстворчатый, разборный, четырехдверный,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    " Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    " Шкаф для одежды металлический, двухстворчатый, цельносварной,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Ширма медицинская на колесах трехсекционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шкаф для хранения медицинской документации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Стол письменный медицинский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кресло с подлокотниками, газовый лифт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "Холодовой цепи""

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Термогигрометр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "термогигрометр для регистрации температуры в холодильнике"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Холодильник для хранения медицинских иммунопрепаратов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Анализатор уровня холестерина Accutrend"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Светильник медицинский бестеневой, передвижной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ростомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Весы медицинские электронные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шкаф для хранения медицинской документации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шкаф двухстворчатый для одежды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шкаф для хозинвентаря Однодверный, односекционный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    " Столик медицинский процедурный,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    " Столик медицинский для перевязочных отделений,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    " Столик стоматолога металлический, цельносварной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3 «КРОНТ» в исполнении ДЕЗАР-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Шкаф картотечный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    " Штатив для длительных вливаний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Мешки полиэтиленовые для сбора и хран. Отх. Кл. В 450*350, 100 шт"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Повязка Silkofix с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 10*8 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Повязка Silkofix с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 8,25*6,0 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Повязка Silkofix с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 50*72 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Лейкопластырь бактерицидный 6Х10СМ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Лейкопластырь бактерицидный 3,8Х3,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2,5Х7,2СМ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Лейкопластырь рул. (Россия)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "марля мед"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Вата мед.хирургическая стерильная 25Г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Шарики ватные стерил. Уп.(20 шт) (Россия)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Вата мед.гигиеническая Н/СТ 100Г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Бинт эластичный 8 см-2.5 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Бинт стерильный 7Х14СМ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Бинт стерильный 5Х10СМ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 50"

    "Бинт н/ст 7Х14СМ В ИНД УП"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Бинт н/ст 5Х10СМ В ИНД УП"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Бинт липкий на полотне "БИНТЛИ-М" 10Х200СМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Бахилы полиэтиленовые"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 54"

    "Система для в/в инфузий № 60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ 10МЛ С ИГЛОЙ SFM"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 56"

    "ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ 2МЛ С ИГЛОЙ SFM"

    Кол-во: 300

    "Позиция 57"

    "ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ 5МЛ С ИГЛОЙ ТРЕХКОМП."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "ПЕРЧАТКИ МЕД ЛАТЕКСНЫЕ N7-8 М ОСОБОПРОЧНЫЕ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 59"

    "ПЕРЧАТКИ МЕД ЛАТЕКСНЫЕ N 6 S ОСОБОПРОЧНЫЕ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 60"

    "перчатки нитриловые, SFM синтетические S"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 61"

    "перчатки нитриловые, SFM,синтетические M"

    Кол-во: 500

    "Позиция 62"

    "Салфетки спиртовые 30*65 мм (для инъекций)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 63"

    "Салфетки из нетканного материала 45*90 см.( пачка 50шт) спанлейн 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "САЛФЕТКИ СТЕР ДВУХСЛОЙНЫЕ 16Х14 N10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Простыня однораз.150-70 рулон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Индикаторы контроля стер Медия ИС-180 1000шт/уп, МедИС-132 1000 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Полоски индикаторные однораз. Для экспресс контроля концентрации раб.р-ров дез.средств уп.100шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Полоски индикаторные для качественного определения алкоголя в слюне "Алко Скрин" №20уп."

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Пакеты для сбора и хр. опасн. и неопасн. мед. отходов кл. А и Б 50*60"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Пипетка медицинская"

    Кол-во: 20

    Лот 6

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    298 620,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце большое 45х90 спайнленс 50 белый Белая Линия (№50 шт)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Бахилы п/э голубые (эконом) №50"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Бинт эластичный комрессионный 10*300 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Вата хирургическая нестерильная ЗИГ-ЗАГ, фасовка 50 г"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Лейкопластырь Silkofix на тканевой основе 2см х500см"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Тесты для определения наркотических средств ( на 5 видов наркотиков)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Индикатор паровой стерилизации химические одноразовые: ИНТЕСТ-п-134/5-02, 500 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Тест - полоски индикаторные для воздушного стерилизатора МедИс - В"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 9"

    "Лейкопластырь LEIKO госпитальная уп. 3*500"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Перчатки смотровые латексные повышенной прочности размер L"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью размер М"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 12"

    "Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью размер S"

    Кол-во: 800

    "Позиция 13"

    "Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью размер L"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Лейкопластырь LEIKO бактерицидн.телесн.полим.2,5*7,2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Лейкопластырь LEIKO бактерицидн.телесн.неткан. 6*10 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Бинт нестерильный 5м*10см (инд. уп.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Бинт нестерильный 7м*14см (инд. уп.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "Бинт стерильный 5м*10см (инд. уп.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Бинт стерильный 7м*14см (инд. уп.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 7,2*5 см № 1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Мундштуки для алкотестера "Drivesafe II""

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Алкотестер "Drivesafe II""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Манидерм крем для рук профессиональный (125 мл)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Бриллиантовая сестричка мыло жидкое антибактериальное 1 л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Ватные палочки Клиник пакет 160 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Октенисепт 1 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Средство дезинфицирующее Бианол 1 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Пюржавель (табл №300)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Средство дезинфицирующее Деконекс 50FF1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Азопирам-С ( набор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Салфетки 2-х слойные для пациента 500 шт 33х45 голубые (Кристидент),"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Тест - полоски для дезинфицирующих средств "Абактерил", "Бианол", "Деконекс 50FF" и "Пюржавель" (№100)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Игла инъекционная 0,7х40 - 22G, SFM"

    Кол-во: 120

    "Позиция 34"

    "Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Марля медицинская 10м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 10*6 см № 1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 10*8 см № 1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Шприц 5мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,70 х 40 - 22G"

    Кол-во: 600

    "Позиция 39"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 130*250 № 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Жгут кровоостанавливающий венозный полимерно-латексный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Пакеты для сб/хр отходов кл Б (0,33х0,6 м) желтый 18-20 мкм Абрис+ 15 л (уп. 100 шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ёмкость-контейнер 2 л д/сбора колющих отходов (желт) кл Б"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Ёмкость-контейнер 0,5 л (ЕК-1) д/сбора колющих отходов ЛПУ кл Б,"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Термометр комнатный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Термометр медицинский инфракрасный NF -3101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Сумка укладка для оказания неотложной помощи при травмах " Онимед""

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "холодовой цепи""

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Термометр для регистрции температуры в холодильнике"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Сумка- холодильник медицинская 20 Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Бумага для Электрокардиографа Fukuda FCP-7101"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Тест-полоски "Оne Touch select" глюкоза №25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Тест- полоски ONE TOUCH Холестерин № 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Прибор для измерения холестерина и глюкозы ONE TOUCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Лампа бактерицидная TUV 30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Аптечка противоожоговая "Аполло""

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Тонометр механический Microlife BP AG1- 30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*230 № 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*140 № 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Ланцет Акти-Ланс Унив.23С*1.8мм №200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Маска одноразовая 3-х сл.белая N50,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Шпатель деревянный стерильный 100 шт/уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Пакет гипотермический "Снежок""

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Пакеты для сб/хр отходов кл А (0,33х0,6 м) белый 18-20 мкм Абрис+ 15 л (уп. 100 шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Пакет перевязочный стер. с 1 подушечкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Простыня 140х200 SMS 30 голубой Белая Линия № 10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Салфетка спирт.д/инъекций 60*60мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 67"

    "Салфетка 2-х сл.стер.№10 (16*14)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 68"

    "Салфетка в инд уп размер 30х65 мм 100 шт/уп"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Система ИНФУЗИОННАЯ для переливания растворов (пластик. шип), игла 0,80 х 40 - 21G, SFM,"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ 1/2-Фактор №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Устройство-маска "Рот в рот""

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Шапочка нетканая "Берет" белая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Шприц 10мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,80 х 40 - 21G"

    Кол-во: 400

    "Позиция 74"

    "Шприц 2мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,63 х 32 - 23G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "Шприц 3мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,63 х 32 - 23G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Шприц 20мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,80 х 40 - 21G"

    Кол-во: 400

    "Позиция 77"

    "Абактерил 5 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Testo 608-Н1 (0560 6081) - Термогигрометр"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    341 939,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки нитриловые повышенной прочности X- NITRILE S ( 25 пар в упак)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью размер М,"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Полотенце одноразовое 45*90 см ( 50 шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Прибор для измерения холестерина Accu Trend Plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Рулоны -тубы для стерилизации Sani-Tube"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Перчатки латексные повышенной прочности DERMAGRIP М ( 50 штук в упак.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Перчатки латексные повышенной прочности DERMAGRIP S ( 50 штук в упак.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*230 ( 100 шт. в упак)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 90*140 ( 100 шт. в упак)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пакеты самозапечатывающиеся автоклавируемые СтериТ ПКС 130*250 ( 100 шт. в упак)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Салфетка спирт.д/инъекций 60*60мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Салфетки антисептическиеиз бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые не менее 12,5*11,0 см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 10*6 см № 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 10*8 см № 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой Cosmopor Е 7,2*5 см № 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Система для инф/р-ров имп.КОМ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "Система контроля уровня глюкозы в крови ONETOUCH UltraEasy"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Средство дезинфицирующее Бианол 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Средство дезинфицирующее Главхлор 1 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Средство дезинфицирующее ИнструДез 1 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Сумка- холодильник медицинская 2 Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шприц о/р 5.0 с игл.Б.Браун 2х комп. №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Шприц о/р 2.0 с иглой КОМ Зх ком п. №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Шприц о/р 10.0 с иглой КОМ Зх ком п. №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шпателя одноразовые , шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Ширма медицинская на колесах ( 3-х секционная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шапочка нетканая "Берет" белая N100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 28"

    "Шапочка берет "Шарлотта" № 100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Устройство-маска "Рот в рот""

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Тонометр ВР AG 1-20мех"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Тесты для определения наркотических средств ( на 5 видов наркотиков)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Тест-полоски "ОneTouch select" глюкоза №25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Тест-полоски "Аккутренд-Триглиц."№25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Тест- полоски Аккутренд Холестерин № 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ 1/2-Фактор №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 36"

    "Тест Алкотест-фарм №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Термометр медицинский инфракрасный NF -3101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Термометр для регистрции температуры в холодильнике"

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "холодовой цепи""

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Термогигрометр электронный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Весы электронные ВЭМ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Губка гемостатическая 5*5 N1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Ватные палочки 200 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Вата 250 г"

    Кол-во: 16

    "Позиция 45"

    "Валикии ватные 500 шт."

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Губка гемостатическая 9*9 N1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Деконекс 50FF 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Деструктор для игл Liston D 1201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Емкость- контейнер для сбора острого инстумента 0,25 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Емкость- контейнер для сбора острого инстумента 0,5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Бинт эластичный трубч. 3м х 10 см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Бинт стерильный 7*14"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Бинт стерильный 5*5 см"

    Кол-во: 80

    "Позиция 54"

    "Бинт стерильный 5*10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Бинт нестерильный 7*14 см"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Бинт нестерильный 5*7 см"

    Кол-во: 80

    "Позиция 57"

    "Бинт нестерильный 5*10 см"

    Кол-во: 80

    "Позиция 58"

    "Бахилы полиэтиленовые пара"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 59"

    "Аптечка противоожоговая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Азопирам-С ( набор)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Жгут для инъекций"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Лампа TUV 15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Индикатор паровой стерилизации химические одноразовые: ИНТЕСТ-п-134/5-02, 500 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Ланцет Акти-Ланс Унив.23С*1.8мм №200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Лейкопл.бакт. 2.5*7.2 Верофарм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "Лейкопл.бакт. 4*10 Верофарм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 67"

    "Индикатор воздушной стерилизации химические одноразовые: СТЕРИТЕСТ-Вл 1000 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Индикатор воздушной стерилизации химические одноразовые: МедИС-В-180/60-1 1000 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Игла инъекционная стер. Одноразовая 0.6'30КОМ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Игла инъекционная стер. Одноразовая 0,8*40мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Жгут кровоостанавливающий венозный полимерно-латексный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Лейкопластырь Silkofix гипоаллергенный нетканый 2*500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Лейкопластырь Silkofix тканевой 1*500 2*500"

    Кол-во: 35

    "Позиция 74"

    "Марля медицинская 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Маска о/р 3-х сл.белая N50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Пакет гипотермический "Снежок""

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Пакет д/мед.отх.А бел.50x60 комплект"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Пакет д/мед.отх.Б желт. 50х60 комплек"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Пакет перевяз.стер. с 1 подушечкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Пакеты для сбора и хр.опасных мед. Отходов кл.Б 35*55 см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Термометр комнатный"

    Кол-во: 5

    Лот 8

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163870Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163870Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    295 108,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простынь одноразовая,150х70"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Марля 5 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "салфетки антисептич.стерильн.спиртовые 12,5см х 11,0 см"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 4"

    "Система для инфузионных вливаний шт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "салфетки стерильн. 16Х14 №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "салфетки стерильн. 45Х29 №15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ножницы для разрезания повязок по Листеру"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2"

    Кол-во: 750

    "Позиция 9"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Лейкопластырь рулонный 1х250"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Лейкопластырь 3х500см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом - 22G"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "салфетки стерильн. Спиртов. 12,5х 11 см"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 14"

    "шпатели одноразовые №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Грелка А-2 на 1,5л (резина)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "пузырь для льда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Перчатки смотровые латекс СТЕРИЛЬНЫЕ опудр - р средний 7,5; 8,0 №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "кушетка медиц."

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "жгут кровоостанавливающий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "тест полоски к анализатору ONE TOUCH SELECT(глюкоза)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "тест полоски к анализатору Accutrend Plus (глюкоза)№25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "тест полоски к анализатору Accutrend Plus (холестерин)№25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "полоска индикаторная для определения алкоголя в слюне "Алкотест-Фактор М"№1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "тест полоски к анализатору Accutrend Plus (лактат)№25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "тест полоски к анализатору Accutrend Plus (триглицериды)№25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Средство для дезинф. Жавелион 300 таб"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Тонометр механич."

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Тест-полоски EasyTouch холестерин, 10 штук "

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Тест-полоски EasyTouch глюкоза, 50 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Тест-полоски EasyTouch гемоглобин, 25 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Медицинская маска № 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Бахилы №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Перчатки смотровые латекс не стерильные, размер (М, 7-8) № 100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Шприц 5мл"

    Кол-во: 300

    "Позиция 35"

    "Шприц 10 мл"

    Кол-во: 300

    "Позиция 36"

    "Шприц 20 мл"

    Кол-во: 150

    "Позиция 37"

    "Пластина биодеградируемая коллагеновая кровоостанавливающая 90х90 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Пластина биодеградируемая коллагеновая кровоостанавливающая 50х50 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Ватные шарики №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "салфетки марлевые медиц. стерильн. 19х14№10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 41"

    "пакет перевязочный индивидуальный стерильн."

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Бинт н/стер 5х5 медиц.стерильный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 43"

    "Бинт н/стер 5х10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Бинт н/стер 7х14"

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Бинт стер. 5х10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Бинт эластичный 3мх80см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Бинт эластичный 1,5мх10см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Бинт стер. 7х14"

    Кол-во: 150

    "Позиция 49"

    "Сальванис 1л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 50"

    "Одеяло изотермическое"

    Кол-во: 40

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