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Номер извещения
31705162151
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031881/ТГУфа
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хрулев Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
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Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2017 08:00 GMT +320.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705162151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2017 14:0020.07.2017 14:0020.07.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705162151Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Подведение итогов не позднее
27.07.2017 14:1527.07.2017 14:1527.07.2017 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705162151Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов к общезаводскому оборудованию, насосов
Начальная цена
544 843,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не предусмотрен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
28.14.11.140
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 33
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