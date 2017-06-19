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Номер извещения
31705161224
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031010/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции (0039/17/2.2/0031010/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017) ЗАКУПКА ТОЛЬКО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-41
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
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Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 13:0019.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161224Дата и время вскрытия заявок Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 13:0003.07.2017 13:0003.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161224Подведение итогов не позднее Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 13:0003.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161224Подведение итогов не позднее Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции
Начальная цена
3 230 771,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
21.20.23.190
47.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 180
Кол-во: 9
Кол-во: 60
Кол-во: 90
Кол-во: 3
Кол-во: 3000
Кол-во: 75
Кол-во: 80
Кол-во: 800
Кол-во: 1
Кол-во: 250
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 12
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