Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 10000

"Позиция 2" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 1000

"Позиция 3" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 2000

"Позиция 4" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 100

"Позиция 7" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 500

"Позиция 8" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 200

"Позиция 9" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 15

"Позиция 13" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 300

"Позиция 14" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 150

"Позиция 16" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 180

"Позиция 18" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 9

"Позиция 19" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 60

"Позиция 20" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 90

"Позиция 21" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 3000

"Позиция 23" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 75

"Позиция 24" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 80

"Позиция 25" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 800

"Позиция 26" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 250

"Позиция 28" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Поставка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также иной фармацевтической продукции" Кол-во: 25