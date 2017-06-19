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Номер извещения
31705160742
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031009/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков (0039/17/2.2/0031009/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2017) ЗАКУПКА ТОЛЬКО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-41
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах
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Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 13:0019.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705160742Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 13:0003.07.2017 13:0003.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160742Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 13:0003.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160742Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков
Начальная цена
3 390 072,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
21.20.23.190
47.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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