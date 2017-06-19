Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

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Не установлен

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Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 60

"Позиция 7" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 15

"Позиция 8" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 120

"Позиция 9" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 150

"Позиция 10" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 25

"Позиция 11" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 40

"Позиция 13" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 130

"Позиция 14" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 70

"Позиция 16" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 35

"Позиция 18" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 300

"Позиция 19" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 45

"Позиция 20" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 7

"Позиция 21" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 170

"Позиция 22" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 195

"Позиция 23" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 90

"Позиция 24" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 250

"Позиция 25" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 119

"Позиция 26" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 46

"Позиция 27" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 80

"Позиция 28" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 1100

"Позиция 29" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 14

"Позиция 30" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 160

"Позиция 31" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 240

"Позиция 32" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 192

"Позиция 33" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 140

"Позиция 34" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 72

"Позиция 35" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 55

"Позиция 36" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 32

"Позиция 37" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 200

"Позиция 38" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 28

"Позиция 39" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 48

"Позиция 40" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 88

"Позиция 41" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 13

"Позиция 42" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 8

"Позиция 43" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 38

"Позиция 44" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 12

"Позиция 45" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 33

"Позиция 46" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 180

"Позиция 47" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 18

"Позиция 48" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 125

"Позиция 50" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 155

"Позиция 51" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 26

"Позиция 52" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 400

"Позиция 54" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 232

"Позиция 55" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 36

"Позиция 56" "Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для осуществления торговли на территории вахтовых поселков" Кол-во: 280