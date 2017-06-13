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Номер извещения
31705160505
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028748/Ггеотех
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Наталия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160505Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705160505Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"г.Москва
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 17:0023.06.2017 17:0023.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160505Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству наружного освещения ПСПДХРО на объекте "Вега"
Начальная цена
264 347,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
43.21
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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