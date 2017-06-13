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Номер извещения
31705159510
Уникальный номер закупки
17/3/0029379/ДНадым
Наименование закупки
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым") 29379 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159510Дата и время окончания срока приема заявок Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159510Дата и время вскрытия заявок Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159510Подведение итогов не позднее Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159510Подведение итогов не позднее Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково- разведочного фонда пробуренных на ахскую свиту Бованенковского лицензионного участка ООО "Газпром добыча Надым")
Начальная цена
50 328 214,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
71.12.39.112
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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