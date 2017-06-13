www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705159514
Уникальный номер закупки
17/6/0031222/ПАО Газпром
Наименование закупки
Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское» 31222
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159514Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:5514.06.2017 10:5514.06.2017 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159514Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 20:0016.06.2017 20:0016.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159514Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 20:0016.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159514Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт (замена) котловых блоков водогрейных котлов G-605 фирмы «Buderus» (1994 г.) заводской номер №522963 и заводской номер №522968 на котловые блоки водогрейного котла «LOGANO» GE-615 фирмы «Buderus» в собранном виде в газовой котельной в Филиале ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богородское»
Начальная цена
6 607 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.