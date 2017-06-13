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Номер извещения
31705159517
Уникальный номер закупки
17/3/0029377/ДНадым
Наименование закупки
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым") 29377 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 19:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159517Дата и время окончания срока приема заявок Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 11:1014.06.2017 11:1014.06.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159517Дата и время вскрытия заявок Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159517Подведение итогов не позднее Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159517Подведение итогов не позднее Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мероприятия по защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин (ликвидация 2-х скважин старого поисково-разведочного фонда на Медвежьем лицензионном участке ООО "Газпром добыча Надым")
Начальная цена
77 361 867,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
71.12.39.112
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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