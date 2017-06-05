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Номер извещения
31705159523
Уникальный номер закупки
17/5.3/0030620/ТГЧайковск
Наименование закупки
Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году 30620
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 19:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159523Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:1006.06.2017 12:1006.06.2017 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159523Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159523Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159523Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обследованию, идентификации и освидетельствованию труб и соединительных деталей трубопровода (СДТ) при ремонте газопроводов хозяйственным способом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Начальная цена
8 436 917,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
71.20.19.190
71.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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