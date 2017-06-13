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Номер извещения
31705159252
Уникальный номер закупки
17/4.2/0034559/ГПК
Наименование закупки
Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/4.2/0034559/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159252Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:4014.06.2017 10:4014.06.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159252Дата и время вскрытия заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159252Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики
Начальная цена
25 999 929,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.14.11.120
32.99.59.000
29.32.30.390
29.32.30.269
28.99.3
28.29.82.120
28.29.12.190
28.29.12.119
28.25.13.110
28.25.12.130
28.21.13.122
28.14.20.000
28.14.11.120
27.90.33.110
27.51.29.000
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28.14
28.21
28.25
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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