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    Главная / Торги / Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/4.2/0034559/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)

    Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/4.2/0034559/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159252Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705159252

    Уникальный номер закупки

    17/4.2/0034559/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/4.2/0034559/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    34559 Документация для публикации.rar

    0034559 продление 05.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159252Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 10:4014.06.2017 10:4014.06.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159252Дата и время вскрытия заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159252Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159252Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетикиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетики

    Начальная цена

    25 999 929,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Арматура регулирующая

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    29.32.30.269

    Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.29.12.190

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки

    28.29.12.119

    Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки

    28.25.13.110

    Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    28.21.13.122

    Оборудование прямого нагрева сопротивлением

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    28.14.11.120

    Клапаны регулирующие

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    27.51.29.000

    Сопротивления нагревательные электрические

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    27.51.25.110

    Водонагреватели проточные и накопительные электрические

    27.51.24.190

    Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки

    27.51.15.110

    Вентиляторы бытовые

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Емкость накопительная горизонтальная EN-5 V=5 куб.м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Емкость накопительная горизонтальная V=30 куб.м. EN30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Установка очистки сточных вод POMBOSF-1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Емкость накопительная горизонтальная EN-5 V=5 куб.м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Агрегат холодильный Polair Standard SB214SF (сплит-система), низкотемпературный, для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, рабочий диапазон температур -20-15C, объем холодильной камеры 7,5-17м2, энергопотребление 2,11кВт, напряжение 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-125-Фл(2шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-200х150-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Теплообменник пластинчатый FP 05-19-1-EH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП1(60)-НО-250х200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-300х200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-300х250-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-400х250-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Панель вентиляции ВК-2 РТ4.079.046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Завеса тепловая Тропик А-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Тепловентилятор ЭТВ9/380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Тепловентилятор ЭТВ3/220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Устройство вытяжное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Завеса тепловая БАРЬЕР ТЗ-3,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сплит-система POLAIR SM115SF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Агрегат холодильный Polair Standard SB214SF (сплит-система), низкотемпературный, для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, рабочий диапазон температур -20-15C, объем холодильной камеры 7,5-17м2, энергопотребление 2,11кВт, напряжение 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сплит-система POLAIR SM115SF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Установка ультрафиолетового обеззараживания воды в комплекте со шкафом управления УОВ-50М-100 Q=100м3/час, N=1,3квт с дополнительной комплектацией: стойки под шкафы-2шт, кабель 20м Опросный лист 10203.Р.А.050-ТВ.ОЛ4 инв. № 142360и"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционера Позиции: 1 Стояночные нагреватели ВСМ-СН-12 -2шт; 2 Щит автоматики ВСМ-А-12Н -1шт; 3 Рама опорная ВСМ-РО-12 -1шт ТУ 4863-005-51056717-07 Опросный лист 9448.РП.0.001-ОВ.ОЛ.35 инв.№ 131481г"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Тепловентилятор электрический ТПЦ9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Лоток -песколовка сборный ЛПЛШЛ 4,0 габариты 4000х900х650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вентилятор с загнутыми вперед лопатками WRW 50-25/22.4D двиг. 0,516кВт/1418об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Тепловая завеса "Тропик" М6 NOVA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Установка подготовки подземной воды Универсал П-5 РС, производительностью 0,75 м3/час"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф355-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф560-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-100-Фл(2шт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-140-Фл(2шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Клапан противодымный КЛАД-2-С-500х500-МВЕ(220)-ВН-ВГ-ВВ-Г-К. РКДМ-640640-(А)-(RAL 7042)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-В-С5-2,5-4ИК-4В-Ш в комплекте с автоматикой САИН-В.В-В1-0,25/1500-М1, гибкими вставками и узлом обвязки. Комплектация по бланк-заказу 43107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1В(60)-НО-150х150-МВ(220) с двумя переходом пластинчатыми-150-150-150-100-Фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Стекло к одоризатору ВМ 97.3.00.000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Стекло смотровое к одоризатору ВМ 97.2.00.000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Уровнемер к одоризатору ВМ 97.3.00.000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Уровнемер к одоризатору ВМ 97.2.00.000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Нефтеуловитель для очистки сточных вод УСВ-М-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Эжектор из нержавеющей стали АГС 503.00.00.000-1 по ОЛ№1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Теплообменник пластинчатый T2-BFG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Пункт шкафной газорегуляторный с регулятором РДГБ-6 согласно ОЛ№3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Завеса тепловая настенная с горизонтальной установкой с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с терморегулятором с максимальным воздухообменом 380м3/ч с напряжением питания 220В 50Гц в комплек"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Завеса тепловая настенная с горизонтальной установкой с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с терморегулятором с максимальным воздухообменом 380м3/ч с напряжением питания 220В 50Гц в комплек"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Аппарат пластичный теплообменный разборный НН№ 19, артикул 574909"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Капельница одорантная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Калорифер КСк-4-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Адаптер проводной KRP413A1S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Согласователь работы кондиционеров СРК-М-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Кондиционер Daikin в составе: внутренний блок FTXS42K (1шт), наружный блок RXS42L/-30 (1шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Теплообменник пластинчатый системы горячего водоснабжения M6-MFG - комплектация по обосновывающему документу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Емкость замерная АЯД 2.968.116 в комплекте с датчиком уровня АЯД 2.320.068 (1 шт), гайкой АЯД 8.939.417 (3 шт), ниппелем АЯД 8.653.921 (3 шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Установка УФ обеззараживания питьевой воды ОДВ-20, серия 1, в составе: пульт управления -1шт, хомуты крепления Ду=150мм -2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Нагреватель WH 60-35/2 NED водяной с тепло производительностью 44,3 кВт, воздухопроизводительность 2730 куб м./ч; расход воды 1590 кг/ч, с гидравлическим сопротивлением 5,85 кПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-10-ФС150-1(2) 185/145/390(406)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Фильтр-сепаратор ФС80-80 М000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Фильтр-поглотитель угольный 212523.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф225-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Фильтр-осушитель газа ФО20-100 Ду20 Ру100 со степенью осушки не менее 90%"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Фильтр-осушитель газа ФО 15-100 ст.20Ду 15мм, Ру 10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Фильтр газовый ФГ-16-50-ДПД Ду50мм Ру1,6МПа с индикатором перепада давления ДПД16-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Теплообменник газоводяной ГПМ-ТГ-25/6,3 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем, Ру=6,3 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Пункт шкафной газорегуляторный ГРПШ-04-2У1-СГ-ЭК с основной и резервной линией редуцирования, с регулятором РДНК-400, с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,75-65-1,6 (1:30) без обогрева по ОЛ №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Пункт газорегуляторный шкафной для Красногорского ЛПУ МГ ГРПШ-10 ТУ опр.л.№1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф280-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Фильтр сетчатый прямоточный фланцевый ФС80 для очистки нефтепродуктов от механических примесей условный диаметр 80мм материал корпуса алюминиевый сплав максимальное рабочее давление 6кг/см2 максимальная производительность 1500л/мин размер ячейки в се"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Фильтр промышленный магнитно-механический фланцевый ФМФ-100 Ду100мм, размер ячейки фильтрующей сетки в свету 2х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Фильтр очистки воды Atoll А-560Е, система под мойку, подключается к водопроводу холодной воды, 5 ступеней очистки, производительность 120л/сут, объем накопительного бака 10л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Подогреватель водоводяной ПВВ 108х2000-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Вентилятор канальный радиальный(типа ВК-11) ВК1,6-2-2-01(ВКС1,6-2) №1,6 общего назначения из углеродистой стали производительностью 560м3/ч полным давлением 270Па с электродвигателем 5А50МА2 0.09кВт 2760об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Кассета огневого предохранителя к дыхательному клапану КДС2-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Совмещенный механический дыхательный клапан в комплекте с ответным фланцами, прокладками и крепежом СМДК-100-АА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Клапан дыхательный в комплекте с запасной кассетой ЕРМАК Ду200 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Предохранитель огневой в комплекте с ответными фланцами и крепежом ПО-100 УХЛ Ду 100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Предохранитель огневой в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 50 ПО-50 УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Огнепреградитель ОП-100АА УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Кассета огнепреградителя клапана КДМ2-1500-Ду200 (зав. №212, год вып. 2001)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Клапан дыхательный механический с ответным фланцем,крепежом и прокладками КДМ1-100 М Ду100 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Предфильтр ПФП-1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Клапан дыхательный механический КДМ1-150/100 УХЛ со встроенным огнепреградителем Ду 100 мм, производительностью 150 м3/ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Клапан механический дыхательный со встроенным огнепреградителем КДМ-200/100 УХЛ1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 92"

    "Клапан совмещенный механический дыхательный с ответными фланцами, прокладками и крепежом СМДК-50 АА У1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Тепловентилятор Тэв-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Калорифер биметаллический спирально-накатный водяной КСк-4-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Калорифер КСк-4-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Вентилятор осевой из углеродистой стали ВО 06-300-4(0,55/1500)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Вентилятор осевой ВО 06-300-4 (Р) взрывозащищенный из разнородных металлов 0,25кВт 1500об/мин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Вентилятор радиальный В-Ц14-46-8И1-01А взрывозащищенный из алюминиевых сплавов №8 исполнение 1 диаметр колеса Dн правое вращение Пр0 двигатель В180М8 15кВт 725об/мин с 6 виброизоляторами ВР203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Вентилятор канальный ВК160БИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Водонагреватель электрический проточный напорный напольный с электронным управлением мощностью 36кВт с максимальной температурой нагрева воды +75С на напряжение питания 380В 1125х625х525мм серый ЭВАН ЭПВН-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Тепловентилятор Тропик ТПЦ-5 5кВт 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Калорифер электрический СФОЦ-25 25кВт 380В 2000м3/ч с пультом управления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Вентилятор крышный №4, ВКРС-4 z=9, вентилятор№4 L-2000м/куб.час. с электрическим двигателем А71А4. U=380B N=0,55кВт n=1400об/мин."

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Вентилятор Унивент-2-2-1-02 (0,25кВт, 3000об/мин) выход воздуха вверх"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Вентилятор канальный радиальный №2,5, исполнение колеса 1, диаметр рабочего колеса 1,0Дном, из углеродистой стали, в шумопоглощающем корпусе, L=760м3/ч, Р=600Па с электродвигателем n=3000об/мин., N=0,75кВт (в комплекте с кронштейнами) УНИВЕНТ-2,5-2-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Вентилятор ВОЭ-5 РЭ мощность электропривода: 7,5 кВт, тип двигателя: АИРМ112М2(5АМ112М2), 380 В, IP54,50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Вентилятор В.06-290-11-01У1 (К-23) осевой , тип электродвигателя: 4АМ160S4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Тепловентилятор ТВ 9/12 Бархан для вентиляции и обогрева помещений производительноть 720м3/час, масса 15кг напряжение 380v, размеры:365х520х480"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Пункт газорегуляторный ПГБ-04-4ХЛ1 с регуляторами давления газа РДНК-400,со счетчиком газа RVG-G65 согласно опросному листу 21174,Белоярское УАВР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГСГО-50-2-ЭК с регуляторами давления газа РДБК1-50/35,с измерительными комплексами СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1,6 согласно опросному листу №21172 Верхнеказымское ЛПУ МГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Пункт газорегуляторный ГРУ-50-2-ЭК с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 согласно опросному листу №21173 Карпинское ЛПУ МГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Пункт газорегуляторный ГСГО-50/2-ЭК с регуляторами давления газа РДБК1-50/35 с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 с урсой согласно опросному листу № 21171, КС Бобровская"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Завеса воздушно-тепловая ТВ-3 Метеор,наминальное напряжение 220В; частота 50Гц;номинальный ток 14А;потребляемая мощность:режим 1-1,5кВт, режим 2-3кВт,максимальная высота установки 2м;скорость потока воздуха на выходе 5м/с,степень защиты оболочки IP20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Завеса тепловая ТВ-9 9кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Вентилятор радиальный FS-4700 на подставке, в комплекте: напорный переходник OL5-250/SP - 1 шт, гибкий шланг d=250 мм ГПВ-250 - 20 пог.м., муфта соединительная СМ 250 - 1 шт, хомут d=240-260 DIN 3017 - 4 шт, воронка воздухоприемная магнитная PV-250 -"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Калорифер КСк 3-10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 117"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-32Б/3 с одним регулятором давления газа типа РДНК-32/3 и байпасом по опросному листу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Пункт ГРПШ-10МС Опросный лист 14-320-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Глубинный фильтрующий элемент ЭФП-110-L(G)/20-205-116-94"

    Кол-во: 300

    "Позиция 120"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-50"

    Кол-во: 19

    "Позиция 121"

    "Фильтр латунный ФСП-32"

    Кол-во: 19

    "Позиция 122"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф500-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Тепловентилятор Бархан ТВ 24/30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Тепловентилятор Бархан ТВ 24/30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Огнепреградитель ОП-50АА 25м3/ч"

    Кол-во: 29

    "Позиция 130"

    "Вставка фильтрующая В-02-100-400-1150 для коллектора Надым-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 131"

    "Вставка фильтрующая В-02-150-380-1150 для коллектора Надым-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Вентилятор осевой канальный ВОК-5,6-2 мощность 0,75 кВт, 1500 об/мин, 380В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Вентилятор осевой ВО-14-320-6,3М 3,1кВт/1490об/мин УХЛ1 общепромышленное исполнение, предназначен для эксплуатации в составе АВОМ 210.12.6к-ПМ2 (зав. № 035, выпуск 07.2012, ГПА № 13 Бованенковского НГКМ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС согласно опросному листу № 5 Березанского ЛПУМГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Тепловентилятор ЭТВ-9/380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Клапан совмещенный механический дыхательный СМДК-50 УХЛ в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Фильтр одоранта № 055.50.00.00 Ду 15мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС согласно опросному листу № 1 Майкопского ЛПУМГ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-1200 с электродвигателем мощностью 1,1кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Осушитель ТТ390 двухкамерный Максимальное давление воздуха, атм.:до10 Максимальный расход воздуха, л/мин:до 416 Продолжительность эффективной работы, ч: не менее 4 Масса осушителя, кг:не менее 20 Габаритные размеры,мм: 500х550х250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Заслонка автоматическая ф125 мм с пультом управления ICE-LC. AD-125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Клапан воздушный утепленный КВУ-С северного исполнения сечением 410х435мм с ручным приводом предназначен в качестве воздухозаборных клапанов в вентиляционных системах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Клапан воздушный утепленный сечения 600х800 мм с электронагревом КВУ-600х800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Клапан воздушный утепленный сечения 600х500 мм с электронагревом КВУ-600х500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Клапан воздушный утепленный сечения 400х500 мм с электронагревом КВУ-400х500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Комплект токозащитных экранов с токовыводами станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.03.000-1 шт; СЭПВ-50.01.03-01.000-1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Комплект токовыводов с крепежными болтами блока электрокоагуляции обработки воды станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.07.000-2 шт; СЭПВ-50.01.08.000 -1 шт (без учета алюминиевых электродов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Комплект сменных электродов для одного электрокоагулятора станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.00.015-00-14 шт; СЭПВ-50.01.00.015-01-2 шт; СЭПВ-50.01.00.015-02-1 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Предохранитель огневой ОП-150СН материал корпуса сталь 09Г2С, материал кассеты лента из нержавеющей стали, пропускная способность 215 м.куб/час, комплект: ответные фланцы, крепеж, прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Фильтр газовый ФГ-80 Ду80 Ру1,2 15000м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Фильтр газовый ФГ-16-50-ДПД Ду50мм Ру1,6МПа с индикатором перепада давления ДПД16-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Фильтр газовый ФГС-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Фильтр газовый ФГС-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Тепловая завеса Тропик серия К6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Тепловентилятор Тропик ТПЦ-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Вентилятор осевой канальный Profit 5, для каналов диаметром 125мм, потребляемая мощность 20Вт, напряжение питания 220В, производительность 180м3/ч, материал ABS-пластик, для приточно-вытяжной вентиляции"

    Кол-во: 52

    "Позиция 160"

    "Аэратор пневматический Полипор Исходное сырьё-полиэтилен, внутренний диаметр96-98мм, наружный диаметр128-130мм, длина2000мм, вес-6-6,4кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Аэратор пневматический Полипор Исходное сырье-полиэтилен, внутренний диаметр96-98мм, наружный диаметр128-130мм, длина 1000мм, вес-3-3,2кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Установка электрокалориферная ЭКУ-21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Теплообменник Теплотекс-80-А, технические данные N35DH161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,37х1500х380-У2 (производительность L=159 м3/ч, давление P=40 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,37х1500х380-У2 (производительность L=78 м3/ч, давление P=50 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-5-6-3-02-100-0,55х1500х380-У2 (производительность L=3590 м3/ч, давление P=200 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Пушка тепловая Тропик ТПЦ-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-2-02-110-0,18х1500х380-У2 (производительность L=900 м3/ч, давление P=150 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-2-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=954 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-1-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=1185 м3/ч, давление P=110 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=451 м3/ч, давление P=60 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=775 м3/ч, давление P=110 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=593 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=300 м3/ч, давление P=70 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=628 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Клапан воздушный инерционный канального типа сечением 362х362мм КВИ-ИННОВЕНТ-2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Фильтр ячейковый карманный ФяК 5654, класс очистки G5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 178"

    "Фильтр газовый прямой ФГКР-9-50-12, сталь - 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Пункт газорегуляторный шкафной с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-400-01 с регулятором РДНК-400М давлением газа на входе 0,6МПа диапазоном настройки выходного давления 2-5кПа пропускной способностью 500м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Клапан совмещенный механический дыхательный СМДК-50 АА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Опора подвижная ББОП-ХЛ-32"

    Кол-во: 104

    "Позиция 182"

    "Фильтр-осушитель ФО -15-100 000-01 ст. 09Г2С, t -40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Фильтр-осушитель газа ФО 15-100 ст.20Ду 15мм, Ру 10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Агрегат модульный воздушного охлаждения МАВО.Д.630.2х3.Б.6Р.4П.В.Н L-60936 м3/ч, Q-64,0 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Фильтр ячейковый карманный ФяК 3362, класс очистки G3(EU3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Калорифер КСк 4-11-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Калорифер биметаллический спирально-накатный водяной КСк-4-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Калорифер КСк 4-12-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Завеса Классик КС-1006 в комплекте с пультом управления RCU-AE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Вентилятор специальный переносной для продувки колодцев ВСП-500М производительность 600-800м3/час, давление 250-350Па, напряжение 12В, постоянный ток, размеры 315х230х1000, масса 8,8кг комплектность вентилятор, тренога складная, полимерный рукав 10м,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Вентилятор канальный центробежный КВКр-160, потребляемая мощность - 115 Вт, частота вращения рабочего колеса - 2600 об/мин, максимальное давление - 413 Па, производительностью 700м3/ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Обогреватель промышленный инфракрасный ЭЛ 20R, 2 кВт/220в, высотаподвеса 3,5м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Воздухонагреватель КП411-Ск-01 УЗБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Воздухонагреватель КП410-Ск-01 УЗБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Воздухонагреватель КП311-Ск-01 УЗБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Воздухонагреватель КП47-Ск-01 УЗБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Фильтр воздушный ячейковый ФярБ 514х514х32мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 199"

    "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-500х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1В(60)-НО-150х150-МВ(220).Переход пластинчатый-150-150-150-100-Фл(2шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф560-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-1000х600-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-200х200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-700х500-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-400х400-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-250х250-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Фильтр-поглотитель ФПУ-200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 211"

    "Пушка тепловая Тропик ТПЦ-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-600х400-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

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