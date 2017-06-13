Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Емкость накопительная горизонтальная EN-5 V=5 куб.м." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Емкость накопительная горизонтальная V=30 куб.м. EN30" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Установка очистки сточных вод POMBOSF-1,5" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Емкость накопительная горизонтальная EN-5 V=5 куб.м." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Агрегат холодильный Polair Standard SB214SF (сплит-система), низкотемпературный, для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, рабочий диапазон температур -20-15C, объем холодильной камеры 7,5-17м2, энергопотребление 2,11кВт, напряжение 380В" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-125-Фл(2шт)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-200х150-К" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Теплообменник пластинчатый FP 05-19-1-EH" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Клапан огнезадерживающий КЛОП1(60)-НО-250х200-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-300х200-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-300х250-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-400х250-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Панель вентиляции ВК-2 РТ4.079.046" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Завеса тепловая Тропик А-9" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Тепловентилятор ЭТВ9/380" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Тепловентилятор ЭТВ3/220" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Устройство вытяжное" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Завеса тепловая БАРЬЕР ТЗ-3,0" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Сплит-система POLAIR SM115SF" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Агрегат холодильный Polair Standard SB214SF (сплит-система), низкотемпературный, для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, рабочий диапазон температур -20-15C, объем холодильной камеры 7,5-17м2, энергопотребление 2,11кВт, напряжение 380В" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Сплит-система POLAIR SM115SF" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Установка ультрафиолетового обеззараживания воды в комплекте со шкафом управления УОВ-50М-100 Q=100м3/час, N=1,3квт с дополнительной комплектацией: стойки под шкафы-2шт, кабель 20м Опросный лист 10203.Р.А.050-ТВ.ОЛ4 инв. № 142360и" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционера Позиции: 1 Стояночные нагреватели ВСМ-СН-12 -2шт; 2 Щит автоматики ВСМ-А-12Н -1шт; 3 Рама опорная ВСМ-РО-12 -1шт ТУ 4863-005-51056717-07 Опросный лист 9448.РП.0.001-ОВ.ОЛ.35 инв.№ 131481г" Кол-во: 6

"Позиция 29" "Тепловентилятор электрический ТПЦ9" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Лоток -песколовка сборный ЛПЛШЛ 4,0 габариты 4000х900х650" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Вентилятор с загнутыми вперед лопатками WRW 50-25/22.4D двиг. 0,516кВт/1418об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Тепловая завеса "Тропик" М6 NOVA" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Установка подготовки подземной воды Универсал П-5 РС, производительностью 0,75 м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф355-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф560-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-100-Фл(2шт)" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВЕ(220)-К. Переход пластинчатый-160-140-Фл(2шт)" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Клапан противодымный КЛАД-2-С-500х500-МВЕ(220)-ВН-ВГ-ВВ-Г-К. РКДМ-640640-(А)-(RAL 7042)" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-В-С5-2,5-4ИК-4В-Ш в комплекте с автоматикой САИН-В.В-В1-0,25/1500-М1, гибкими вставками и узлом обвязки. Комплектация по бланк-заказу 43107" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Клапан противопожарный КЛОП-1В(60)-НО-150х150-МВ(220) с двумя переходом пластинчатыми-150-150-150-100-Фл" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Стекло к одоризатору ВМ 97.3.00.000" Кол-во: 9

"Позиция 43" "Стекло смотровое к одоризатору ВМ 97.2.00.000" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Уровнемер к одоризатору ВМ 97.3.00.000" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Уровнемер к одоризатору ВМ 97.2.00.000" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Нефтеуловитель для очистки сточных вод УСВ-М-6" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Эжектор из нержавеющей стали АГС 503.00.00.000-1 по ОЛ№1" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Теплообменник пластинчатый T2-BFG" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Пункт шкафной газорегуляторный с регулятором РДГБ-6 согласно ОЛ№3" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Завеса тепловая настенная с горизонтальной установкой с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с терморегулятором с максимальным воздухообменом 380м3/ч с напряжением питания 220В 50Гц в комплек" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Завеса тепловая настенная с горизонтальной установкой с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с терморегулятором с максимальным воздухообменом 380м3/ч с напряжением питания 220В 50Гц в комплек" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Аппарат пластичный теплообменный разборный НН№ 19, артикул 574909" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Капельница одорантная" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Калорифер КСк-4-6" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Адаптер проводной KRP413A1S" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Согласователь работы кондиционеров СРК-М-01" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Кондиционер Daikin в составе: внутренний блок FTXS42K (1шт), наружный блок RXS42L/-30 (1шт)" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Теплообменник пластинчатый системы горячего водоснабжения M6-MFG - комплектация по обосновывающему документу" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Емкость замерная АЯД 2.968.116 в комплекте с датчиком уровня АЯД 2.320.068 (1 шт), гайкой АЯД 8.939.417 (3 шт), ниппелем АЯД 8.653.921 (3 шт)" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Установка УФ обеззараживания питьевой воды ОДВ-20, серия 1, в составе: пульт управления -1шт, хомуты крепления Ду=150мм -2шт" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Нагреватель WH 60-35/2 NED водяной с тепло производительностью 44,3 кВт, воздухопроизводительность 2730 куб м./ч; расход воды 1590 кг/ч, с гидравлическим сопротивлением 5,85 кПа" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-10-ФС150-1(2) 185/145/390(406)" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Фильтр-сепаратор ФС80-80 М000" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Фильтр-поглотитель угольный 212523.00.000" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф225-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Фильтр-осушитель газа ФО20-100 Ду20 Ру100 со степенью осушки не менее 90%" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Фильтр-осушитель газа ФО 15-100 ст.20Ду 15мм, Ру 10МПа" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Фильтр газовый ФГ-16-50-ДПД Ду50мм Ру1,6МПа с индикатором перепада давления ДПД16-50" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Теплообменник газоводяной ГПМ-ТГ-25/6,3 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем, Ру=6,3 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Пункт шкафной газорегуляторный ГРПШ-04-2У1-СГ-ЭК с основной и резервной линией редуцирования, с регулятором РДНК-400, с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,75-65-1,6 (1:30) без обогрева по ОЛ №2" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Пункт газорегуляторный шкафной для Красногорского ЛПУ МГ ГРПШ-10 ТУ опр.л.№1" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф280-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Фильтр сетчатый прямоточный фланцевый ФС80 для очистки нефтепродуктов от механических примесей условный диаметр 80мм материал корпуса алюминиевый сплав максимальное рабочее давление 6кг/см2 максимальная производительность 1500л/мин размер ячейки в се" Кол-во: 4

"Позиция 76" "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50" Кол-во: 8

"Позиция 77" "Фильтр промышленный магнитно-механический фланцевый ФМФ-100 Ду100мм, размер ячейки фильтрующей сетки в свету 2х2" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Фильтр очистки воды Atoll А-560Е, система под мойку, подключается к водопроводу холодной воды, 5 ступеней очистки, производительность 120л/сут, объем накопительного бака 10л" Кол-во: 8

"Позиция 79" "Подогреватель водоводяной ПВВ 108х2000-6" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Вентилятор канальный радиальный(типа ВК-11) ВК1,6-2-2-01(ВКС1,6-2) №1,6 общего назначения из углеродистой стали производительностью 560м3/ч полным давлением 270Па с электродвигателем 5А50МА2 0.09кВт 2760об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Кассета огневого предохранителя к дыхательному клапану КДС2-1500" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Совмещенный механический дыхательный клапан в комплекте с ответным фланцами, прокладками и крепежом СМДК-100-АА" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Клапан дыхательный в комплекте с запасной кассетой ЕРМАК Ду200 УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Предохранитель огневой в комплекте с ответными фланцами и крепежом ПО-100 УХЛ Ду 100" Кол-во: 6

"Позиция 85" "Предохранитель огневой в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 50 ПО-50 УХЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 86" "Огнепреградитель ОП-100АА УХЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Кассета огнепреградителя клапана КДМ2-1500-Ду200 (зав. №212, год вып. 2001)" Кол-во: 7

"Позиция 88" "Клапан дыхательный механический с ответным фланцем,крепежом и прокладками КДМ1-100 М Ду100 УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Предфильтр ПФП-1000" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Клапан дыхательный механический КДМ1-150/100 УХЛ со встроенным огнепреградителем Ду 100 мм, производительностью 150 м3/ч" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Клапан механический дыхательный со встроенным огнепреградителем КДМ-200/100 УХЛ1" Кол-во: 7

"Позиция 92" "Клапан совмещенный механический дыхательный с ответными фланцами, прокладками и крепежом СМДК-50 АА У1" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Тепловентилятор Тэв-40" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Калорифер биметаллический спирально-накатный водяной КСк-4-9" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Калорифер КСк-4-11" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Вентилятор осевой из углеродистой стали ВО 06-300-4(0,55/1500)" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Вентилятор осевой ВО 06-300-4 (Р) взрывозащищенный из разнородных металлов 0,25кВт 1500об/мин" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Вентилятор радиальный В-Ц14-46-8И1-01А взрывозащищенный из алюминиевых сплавов №8 исполнение 1 диаметр колеса Dн правое вращение Пр0 двигатель В180М8 15кВт 725об/мин с 6 виброизоляторами ВР203" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Вентилятор канальный ВК160БИ" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Водонагреватель электрический проточный напорный напольный с электронным управлением мощностью 36кВт с максимальной температурой нагрева воды +75С на напряжение питания 380В 1125х625х525мм серый ЭВАН ЭПВН-36" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Тепловентилятор Тропик ТПЦ-5 5кВт 220В" Кол-во: 10

"Позиция 102" "Калорифер электрический СФОЦ-25 25кВт 380В 2000м3/ч с пультом управления" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Вентилятор крышный №4, ВКРС-4 z=9, вентилятор№4 L-2000м/куб.час. с электрическим двигателем А71А4. U=380B N=0,55кВт n=1400об/мин." Кол-во: 2

"Позиция 104" "Вентилятор Унивент-2-2-1-02 (0,25кВт, 3000об/мин) выход воздуха вверх" Кол-во: 4

"Позиция 105" "Вентилятор канальный радиальный №2,5, исполнение колеса 1, диаметр рабочего колеса 1,0Дном, из углеродистой стали, в шумопоглощающем корпусе, L=760м3/ч, Р=600Па с электродвигателем n=3000об/мин., N=0,75кВт (в комплекте с кронштейнами) УНИВЕНТ-2,5-2-1" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Вентилятор ВОЭ-5 РЭ мощность электропривода: 7,5 кВт, тип двигателя: АИРМ112М2(5АМ112М2), 380 В, IP54,50Гц" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Вентилятор В.06-290-11-01У1 (К-23) осевой , тип электродвигателя: 4АМ160S4" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Тепловентилятор ТВ 9/12 Бархан для вентиляции и обогрева помещений производительноть 720м3/час, масса 15кг напряжение 380v, размеры:365х520х480" Кол-во: 4

"Позиция 109" "Пункт газорегуляторный ПГБ-04-4ХЛ1 с регуляторами давления газа РДНК-400,со счетчиком газа RVG-G65 согласно опросному листу 21174,Белоярское УАВР" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Пункт газорегуляторный шкафной ГСГО-50-2-ЭК с регуляторами давления газа РДБК1-50/35,с измерительными комплексами СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1,6 согласно опросному листу №21172 Верхнеказымское ЛПУ МГ" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Пункт газорегуляторный ГРУ-50-2-ЭК с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 согласно опросному листу №21173 Карпинское ЛПУ МГ" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Пункт газорегуляторный ГСГО-50/2-ЭК с регуляторами давления газа РДБК1-50/35 с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 с урсой согласно опросному листу № 21171, КС Бобровская" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Завеса воздушно-тепловая ТВ-3 Метеор,наминальное напряжение 220В; частота 50Гц;номинальный ток 14А;потребляемая мощность:режим 1-1,5кВт, режим 2-3кВт,максимальная высота установки 2м;скорость потока воздуха на выходе 5м/с,степень защиты оболочки IP20" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Завеса тепловая ТВ-9 9кВт" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Вентилятор радиальный FS-4700 на подставке, в комплекте: напорный переходник OL5-250/SP - 1 шт, гибкий шланг d=250 мм ГПВ-250 - 20 пог.м., муфта соединительная СМ 250 - 1 шт, хомут d=240-260 DIN 3017 - 4 шт, воронка воздухоприемная магнитная PV-250 -" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Калорифер КСк 3-10" Кол-во: 16

"Позиция 117" "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-32Б/3 с одним регулятором давления газа типа РДНК-32/3 и байпасом по опросному листу" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Пункт ГРПШ-10МС Опросный лист 14-320-10" Кол-во: 6

"Позиция 119" "Глубинный фильтрующий элемент ЭФП-110-L(G)/20-205-116-94" Кол-во: 300

"Позиция 120" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-50" Кол-во: 19

"Позиция 121" "Фильтр латунный ФСП-32" Кол-во: 19

"Позиция 122" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф500-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-3" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-3" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Тепловентилятор ТРОПИК ТПЦ-2" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Тепловентилятор Бархан ТВ 24/30" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Тепловентилятор Бархан ТВ 24/30" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Огнепреградитель ОП-50АА 25м3/ч" Кол-во: 29

"Позиция 130" "Вставка фильтрующая В-02-100-400-1150 для коллектора Надым-1" Кол-во: 9

"Позиция 131" "Вставка фильтрующая В-02-150-380-1150 для коллектора Надым-1" Кол-во: 6

"Позиция 132" "Вентилятор осевой канальный ВОК-5,6-2 мощность 0,75 кВт, 1500 об/мин, 380В" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Вентилятор осевой ВО-14-320-6,3М 3,1кВт/1490об/мин УХЛ1 общепромышленное исполнение, предназначен для эксплуатации в составе АВОМ 210.12.6к-ПМ2 (зав. № 035, выпуск 07.2012, ГПА № 13 Бованенковского НГКМ)" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС согласно опросному листу № 5 Березанского ЛПУМГ" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Тепловентилятор ЭТВ-9/380" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Клапан совмещенный механический дыхательный СМДК-50 УХЛ в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками" Кол-во: 3

"Позиция 137" "Фильтр одоранта № 055.50.00.00 Ду 15мм" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС согласно опросному листу № 1 Майкопского ЛПУМГ" Кол-во: 5

"Позиция 139" "Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-1200 с электродвигателем мощностью 1,1кВт" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Осушитель ТТ390 двухкамерный Максимальное давление воздуха, атм.:до10 Максимальный расход воздуха, л/мин:до 416 Продолжительность эффективной работы, ч: не менее 4 Масса осушителя, кг:не менее 20 Габаритные размеры,мм: 500х550х250" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Заслонка автоматическая ф125 мм с пультом управления ICE-LC. AD-125" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Клапан воздушный утепленный КВУ-С северного исполнения сечением 410х435мм с ручным приводом предназначен в качестве воздухозаборных клапанов в вентиляционных системах" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Клапан воздушный утепленный сечения 600х800 мм с электронагревом КВУ-600х800" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Клапан воздушный утепленный сечения 600х500 мм с электронагревом КВУ-600х500" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Клапан воздушный утепленный сечения 400х500 мм с электронагревом КВУ-400х500" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Комплект токозащитных экранов с токовыводами станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.03.000-1 шт; СЭПВ-50.01.03-01.000-1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Комплект токовыводов с крепежными болтами блока электрокоагуляции обработки воды станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.07.000-2 шт; СЭПВ-50.01.08.000 -1 шт (без учета алюминиевых электродов)" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Комплект сменных электродов для одного электрокоагулятора станции Водопад-50 СЭПВ-50.01.00.015-00-14 шт; СЭПВ-50.01.00.015-01-2 шт; СЭПВ-50.01.00.015-02-1 шт" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Предохранитель огневой ОП-150СН материал корпуса сталь 09Г2С, материал кассеты лента из нержавеющей стали, пропускная способность 215 м.куб/час, комплект: ответные фланцы, крепеж, прокладка" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Фильтр газовый ФГ 16-100 в-ДПД" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Фильтр газовый ФГ-80 Ду80 Ру1,2 15000м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Фильтр газовый ФГ-16-50-ДПД Ду50мм Ру1,6МПа с индикатором перепада давления ДПД16-50" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Фильтр газовый ФГС-50" Кол-во: 5

"Позиция 156" "Фильтр газовый ФГС-50" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Тепловая завеса Тропик серия К6" Кол-во: 5

"Позиция 158" "Тепловентилятор Тропик ТПЦ-15" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Вентилятор осевой канальный Profit 5, для каналов диаметром 125мм, потребляемая мощность 20Вт, напряжение питания 220В, производительность 180м3/ч, материал ABS-пластик, для приточно-вытяжной вентиляции" Кол-во: 52

"Позиция 160" "Аэратор пневматический Полипор Исходное сырьё-полиэтилен, внутренний диаметр96-98мм, наружный диаметр128-130мм, длина2000мм, вес-6-6,4кг" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Аэратор пневматический Полипор Исходное сырье-полиэтилен, внутренний диаметр96-98мм, наружный диаметр128-130мм, длина 1000мм, вес-3-3,2кг" Кол-во: 4

"Позиция 162" "Установка электрокалориферная ЭКУ-21" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Теплообменник Теплотекс-80-А, технические данные N35DH161" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,37х1500х380-У2 (производительность L=159 м3/ч, давление P=40 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,37х1500х380-У2 (производительность L=78 м3/ч, давление P=50 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-5-6-3-02-100-0,55х1500х380-У2 (производительность L=3590 м3/ч, давление P=200 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Пушка тепловая Тропик ТПЦ-9" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-2-02-110-0,18х1500х380-У2 (производительность L=900 м3/ч, давление P=150 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-2-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=954 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-1-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=1185 м3/ч, давление P=110 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=451 м3/ч, давление P=60 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=775 м3/ч, давление P=110 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=593 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=300 м3/ч, давление P=70 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе УНИВЕНТ-2,25-4-5-02-100-0,18х1500х380-У2 (производительность L=628 м3/ч, давление P=85 Па) в комплекте с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Клапан воздушный инерционный канального типа сечением 362х362мм КВИ-ИННОВЕНТ-2,5" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Фильтр ячейковый карманный ФяК 5654, класс очистки G5" Кол-во: 8

"Позиция 178" "Фильтр газовый прямой ФГКР-9-50-12, сталь - 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Пункт газорегуляторный шкафной с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-400-01 с регулятором РДНК-400М давлением газа на входе 0,6МПа диапазоном настройки выходного давления 2-5кПа пропускной способностью 500м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Клапан совмещенный механический дыхательный СМДК-50 АА" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Опора подвижная ББОП-ХЛ-32" Кол-во: 104

"Позиция 182" "Фильтр-осушитель ФО -15-100 000-01 ст. 09Г2С, t -40" Кол-во: 4

"Позиция 183" "Фильтр-осушитель газа ФО 15-100 ст.20Ду 15мм, Ру 10МПа" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Агрегат модульный воздушного охлаждения МАВО.Д.630.2х3.Б.6Р.4П.В.Н L-60936 м3/ч, Q-64,0 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 186" "Фильтр ячейковый карманный ФяК 3362, класс очистки G3(EU3)" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Калорифер КСк 4-11-02" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Калорифер биметаллический спирально-накатный водяной КСк-4-9" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Калорифер КСк 4-12-02" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Завеса Классик КС-1006 в комплекте с пультом управления RCU-AE" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Вентилятор специальный переносной для продувки колодцев ВСП-500М производительность 600-800м3/час, давление 250-350Па, напряжение 12В, постоянный ток, размеры 315х230х1000, масса 8,8кг комплектность вентилятор, тренога складная, полимерный рукав 10м," Кол-во: 1

"Позиция 192" "Вентилятор канальный центробежный КВКр-160, потребляемая мощность - 115 Вт, частота вращения рабочего колеса - 2600 об/мин, максимальное давление - 413 Па, производительностью 700м3/ч" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Обогреватель промышленный инфракрасный ЭЛ 20R, 2 кВт/220в, высотаподвеса 3,5м." Кол-во: 1

"Позиция 194" "Воздухонагреватель КП411-Ск-01 УЗБ" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Воздухонагреватель КП410-Ск-01 УЗБ" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Воздухонагреватель КП311-Ск-01 УЗБ" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Воздухонагреватель КП47-Ск-01 УЗБ" Кол-во: 4

"Позиция 198" "Фильтр воздушный ячейковый ФярБ 514х514х32мм" Кол-во: 150

"Позиция 199" "Фильтр-осушитель ФО15-100.000-01 DN 15 PN 10 МПа материал корпуса 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 200" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-500х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1В(60)-НО-150х150-МВ(220).Переход пластинчатый-150-150-150-100-Фл(2шт)" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф560-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-1000х600-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-200х200-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-700х500-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-400х400-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-250х250-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Фильтр-поглотитель ФПУ-200" Кол-во: 7

"Позиция 211" "Пушка тепловая Тропик ТПЦ-9" Кол-во: 2