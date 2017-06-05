www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705159037
Уникальный номер закупки
17/5.4/0026374/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой». (№ 0056/17/5.4/0026374/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 15:00 GMT +305.06.2017 15:0005.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159037Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705159037Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159037Подведение итогов не позднее Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159037Подведение итогов не позднее Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг при укреплении призабойной зоны пласта на газовых скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург» (приготовление растворов) для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Начальная цена
13 284 583,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
09.10.1
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.