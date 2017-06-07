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Номер извещения
31705158972
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025701/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Изготовление полиграфической и иной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-60
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
s.kuznetsov@gazpromexport.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление полиграфической и иной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 11:00 GMT +307.06.2017 11:0007.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158972Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической и иной продукции191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 12:0007.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705158972Дата и время вскрытия заявок Изготовление полиграфической и иной продукции191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158972Подведение итогов не позднее Изготовление полиграфической и иной продукции191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление полиграфической и иной продукции
Начальная цена
1 499 928,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 10000
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