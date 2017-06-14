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Номер извещения
31705158940
Уникальный номер закупки
17/1.1/0029575/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/1.1/0029575/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158940Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 11:1515.06.2017 11:1515.06.2017 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705158940Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 20:0023.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158940Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158940Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объекте «Полигон ТБО» (код объекта 023-2000860.0003), входящем в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) для нужд Компаний Группы Газпром (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
6 495 481,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
43.29.19.190
33.20.39.000
33.20
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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