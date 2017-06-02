Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705158776

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0032995/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32995_Увед._о_внес._изм._в_извещ.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Изменения в извещении

    Докуметация 32995 СМСП - изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-15-38

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Закупки и тендеры Изделия абразивные

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Приборы оптические и фотографическое оборудование

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705158776Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 23:5915.06.2017 23:5915.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158776Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 23:5915.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158776Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов и инструмента для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    586 696,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    23.91

    Производство абразивных изделий

    25.73

    Производство инструмента

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник питания Б5-3010 (DC=30V, 10A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Головная бинокулярная лупа с подсветкой TK-1011L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Контроллер ПЛК-150-220.А-М "Овен""

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Регулятор Danfoss ECL Comfort 310 (код Danfoss: 087H3040)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Датчики безопасности SKS для ворот с приводом Hormann-А435"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "контроллер GE Faunc Automation модель устройства: VersaMax Micro IC200UDR005-CH (для КНС-2-5-25 "Адсорбер")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Измеритель давления многопредельный АДН-10.2 [0 … 2,5] кПа 4 .. 20мА (для котельной "Импульс")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Измеритель давления многопредельный АДР-0,25.2 [0 … ±250]Па 4 … 20мА погрешн. 1% (для котельной "Импульс")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Манометр технический ТМ-510Р (МП-3У) [0...1,0 МПа]; кл.1,5; штуцер резьба М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Манометр технический ТМ-510Р (МП-3У) [0...1,6 МПа]; кл.1,5; штуцер резьба М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Манометр с трубчатой пружиной EN-837-1 WIKA mod.: 232.50|233.50 с гидрозаполнением, осевой (подсоединение сзади); штуцер G 1/2B наруж.резьба, квадрат под ключ 22х22мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Термопреобразователь сопротивления ТПТ-19-1-100-А-40-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Термометр биметаллический БТ-54.220 [0...120]ºС; кл.точн. 1,5; длина погружной части L=64мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Термоманометр аксиальный ТМТБ-31 Т[0...150]ºС; Р[0...1,0]МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Термоманометр радиальный ТМТБ-31 Т[0...150]ºС; Р[0...1,0]МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Детектор напряжения APPA VP-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Клещи электроизмерительные APPA-A2 (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Набор "ЗУБР-ЭКСПЕРТ" Буры по бетону SDS-plus, 8шт., дв.спираль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набор сверл по металлу 19шт. 1-10мм, шаг 0,5мм Р6М5К8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Взрывозащишенный датчик ускорения ASA-062 ATEX"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Набор головок 1/4", 6 граней, 15 предметов, с трещоткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Набор надфилей алмазных 160мм, 5шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Рулетка 5м х 19мм "Мастер прорезиненный""

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ключ трубный рычажной КТР-3 НИЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ключ трубный рычажной КТР-2 НИЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Ключ трубный рычажной КТР-1 НИЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ключ трубный рычажной КТР-0 НИЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Полотно ножовочное ручное 300х12,5х0,63 Профи"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Отвертка универсальная 1/8", 29 предметов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Набор щеток "МASTER" 3шт. С пластмассовой ручкой "STAYER""

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Ножовка 350мм "Молния-7", 7TPI (3,5 мм) "ЗУБР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Органайзер пластмассовый 15" 380х316х60 "ЭКСПЕРТ" "ЗУБР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Набор ключей рожковых 12шт. "Т-80" "ЗУБР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Набор напильников 200мм (5шт.) с двухкомпонентной ручкой "ЭКСПЕРТ" "ЗУБР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Набор торцевых головок 38 предметов, 1/2" KRAFTOOL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Молоток 0,3 тип 2 пр-во НИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пирометр инфракрасный RGK PL-12 (-50 … 550)оС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Преобразователь давления РС-28 (0 … 1)МП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Круг абразивный 230 х 2,5 х 22 мм по металлу"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить