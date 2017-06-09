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Номер извещения
31705158699
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020936/ДНадым
Наименование закупки
Поставка светового оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (№ 0001/17/2.2/0020936/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Световое оборудование. ОНТМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Световое оборудование. ОНТМ 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705158699Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Световое оборудование. ОНТМ 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158699Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Световое оборудование. ОНТМ 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Световое оборудование. ОНТМ
Начальная цена
5 848 025,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
26.4
26.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
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