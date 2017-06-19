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Номер извещения
31705157533
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035483/ТГЧайковск
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lavrenovayu@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
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Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 12:00 GMT +319.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157533Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 ггПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 12:3019.06.2017 12:3019.06.2017 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157533Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 ггПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 15:3028.06.2017 15:3028.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157533Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 ггПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201728.06.2017 15:3028.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157533Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 ггПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017-2020 гг
Начальная цена
14 516 979,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
63.11.11.000
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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