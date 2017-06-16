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Номер извещения
31705157437
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020506/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка спецодежды для сотрудников ОАО"Томскгазпром" (5 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
7 512 200,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
14.12.12.110
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1171
Кол-во: 515
Кол-во: 478
Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
6 245 466,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
14.12.12.110
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 243
Кол-во: 701
Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
810 756,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
14.12.30.111
14.12.12.110
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 275
Кол-во: 266
Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"
Начальная цена
864 894,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
14.19.43.110
14.19.42.141
14.19.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 943
Кол-во: 663
Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"
Начальная цена
1 161 295,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
46.42.11.120
46.42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2282
Кол-во: 643
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