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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для сотрудников ОАО"Томскгазпром" (5 лотов)

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО"Томскгазпром" (5 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705157437

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020506/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО"Томскгазпром" (5 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список внесённых изменений.doc

    Извещение-20506.doc

    Документация о запросе предложений-20506.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Закупки и тендеры Шляпы и прочие головные уборы

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле обувью

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка летней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    7 512 200,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.12.12.110

    Брюки мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской для защиты от ОПЗ и МВ рабочий"

    Кол-во: 1171

    "Позиция 2"

    "остюм мужской для защиты от механических воздействий и вредных биофакторов Тип А"

    Кол-во: 515

    "Позиция 3"

    "Костюм мужской для защиты от ОПЗ и МВ ИТР"

    Кол-во: 478

    Лот 2

    Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    6 245 466,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.12.12.110

    Брюки мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской для защиты от пониженных температур для ИТР"

    Кол-во: 243

    "Позиция 2"

    "Костюм мужской для защиты от пониженных температур для рабочих"

    Кол-во: 701

    Лот 3

    Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка защитной спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    810 756,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.111

    Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные

    14.12.12.110

    Брюки мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм от гнуса 6-ти предметный"

    Кол-во: 275

    "Позиция 2"

    "Плащ нейлоновый"

    Кол-во: 266

    Лот 4

    Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка головных уборов для сотрудников ОАО"Томскгазпром"

    Начальная цена

    864 894,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.19.43.110

    Уборы головные мужские или для мальчиков меховые

    14.19.42.141

    Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков

    Классификатор ОКВЭД2

    14.19.4

    Производство головных уборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бейсболка"

    Кол-во: 943

    "Позиция 2"

    "шапка ушанка"

    Кол-во: 663

    Лот 5

    Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:00 GMT +316.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157437Дата и время вскрытия заявок Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157437Подведение итогов не позднее Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нательного трикотажа для сотрудников ОАО"Томскгазпром"

    Начальная цена

    1 161 295,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    46.42.11.120

    Услуги по оптовой торговле нательным бельем

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42.12

    Торговля оптовая нательным бельем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белье нательное летнее"

    Кол-во: 2282

    "Позиция 2"

    "Белье нательное зимнее"

    Кол-во: 643

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    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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