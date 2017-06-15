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Номер извещения
ГП705034
Уникальный номер закупки
17/2.1/0032659/Сибметахим
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд ООО "Сибметахим"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
shmidtla@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидт Леонхард Александрович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 06:00 GMT +315.06.2017 06:0015.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705034Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 06:0015.06.2017 06:0015.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705034Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 14:0012.07.2017 14:0012.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705034Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 14:0012.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705034Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ООО "Сибметахим" расположенных по адресу г. Томск ул. Кузовлевский тракт, 2 в период 2018 – 2019 гг.
Начальная цена
8 590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
81.21.1
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10255
Кол-во: 1300
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