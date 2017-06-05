Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" в составе стройки "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/1.1/0029901/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705157580 Уникальный номер закупки 17/1.1/0029901/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" в составе стройки "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/1.1/0029901/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.05.2017) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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