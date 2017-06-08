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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705156516

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0033006/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докуметация 33006 СМСП.zip

    Изменения в извещении

    33006_Увед._о_внес._изм._в_извещ.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-15-38

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156516Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 23:5915.06.2017 23:5915.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156516Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 23:5915.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156516Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для обслуживания электрооборудования аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    588 872,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13

    Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка 1-м СП Этюд 16А с заземл. бел. SchE PC16-003B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10А бел. SchE BA10-002B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Выключатель 1-кл. СП Этюд 10А бел. SchE BC10-001B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 220В без ИЗУ встр. GALAD 02293"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Дроссель 1И 400 ДНаТ 46Н-001 220В без ИЗУ встр. GALAD 02277"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Дроссель 1И 400 ДРИ 48-011 220В с ИЗУ нез. GALAD 01555"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Дроссель 1И 1000 ДРИ 48-001 220В с ИЗУ нез. GALAD 01746"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Устройство зажигающее импульс. (ИЗУ) L-1000S Helvar 2864000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Устройство зажигающее импульс. (ИЗУ) HI-400 M Helvar 2860000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Лампа светодиодная "Пермь" М 28R-220 красн. Световод ПМ.003.01"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Выключатель 2-кл. СП Этюд 10А бел. SchE BC10-002B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Вилка электрич. с заземл. угл. с ушком черн. 16А 250В (еврослот) UNIVersal А0112"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Вилка электрич. прям. ОМЕГА с заземл. IP44 ВБп3-1-0м каучук ИЭК PKR01-016-2-K02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Переключатель фаз электронный ПЭФ-301 НовАтек-Электро"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Светильник Slim-38 LED CSVT ЦБ000004227"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Светильник НПП 1401 бел. овал 60Вт IP54 ИЭК LNPP0-1401-1-060-K01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Конвектор 1000Вт м/т Scoole SC HT CM2 1000 WT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Конвектор 1000Вт PONTUS э/т Timberk TEC.E7 E 1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Конвектор 1500Вт PONTUS э/т Timberk TEC.E7 E 1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Перчатки латексные (пара)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Коврик диэлектрический 750х750х6мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Светильник светодиодный ЗОМ ПК2-СДМ 6Вт (огонь заград. крас. )"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Реле контроля напряжения РКН-3-15-08 АС230В/AC 400В УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Контактор ПМ12-063150 230В ИЭК KKP-063-230-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Стартер ST 111 BASIC OSRAM смол. 4008321364876"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Лампа газоразрядная NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7s OSRAM 4050300024301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Лампа газоразрядная ДНаТ 400 E40 (30) Лисма"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Лампа газоразрядная MASTER HPI-T Plus 400Вт/645 E40 Philips 928481600096 / 871150017990615"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Лампа светодиодная 71 650 OLL-A60-10-230-4K-E27 ОНЛАЙТ 4670004716502"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Лампа люминесцентная L 8W/640 G5 холодно-белая OSRAM 4050300008912"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Лампа люминесцентная L 18W/765 G13 дневного цв. OSRAM смол. 4008321959669/4052899209084"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Лампа люминесцентная L 36W/765 G13 дневного цв. OSRAM смол. 4008321959836/4052899352834"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Лампа люминесцентная HE 14W/840 G5 OSRAM 4050300464688"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Лампа люминесцентная компакт. DULUX D 18W/827 G24d-2 OSRAM 4050300011462"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Лампа люминесцентная компакт. DULUX D 13W/827 G24d-1 OSRAM 4050300008127"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Лампа люминесцентная компакт. DULUX S 9W/827 G23 OSRAM 4050300006000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Контактор ПМ12-010100 230В ИЭК KKP-010-230-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Контактор ПМ12-025100 230В ИЭК KKP-025-230-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-025-C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-016-C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) син. NIT-A19-20/B Navigator 4670004711149"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Провод ПВС 3х2.5 (м) 2016 Альгиз"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Кабель КГтп-ХЛ 4х2.5 (м) 2016 Конкорд"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Лампа газоразрядная ДНаТ 250-5м E40 (30) Лисма"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Лампа светодиодная 94 399 NLL-G9-2.5-230-3K Navigator 4607136943995"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Вилка эл. каб. 32А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-025 ИЭК PSR02-032-5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Розетка кабельная 32А 380В 3P+PЕ+N ССИ-225 IP44 ИЭК PSR22-032-5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 (м) 2016 ПромЭл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 49"

    "Патрон электрич. E14 керам. подвесной 2А 250В инд. упак. UNIVersal 7944273"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В инд. упак. UNIVersal 7944297"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Розетка 2-м СП Этюд 16А с заземл. бел. SchE PC16-007B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Розетка 2-м ОП Этюд 16А защ. шторки с заземл. бел. SchE PA16-008B"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Розетка 1-м ОП Этюд 16А защ. шторки с заземл. бел. SchE PA16-004B"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Выключатель 1-кл. ОП Этюд 10А бел. SchE BA10-001B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Светильник Apollo 1HLED G27"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Лампа светодиодная LED smd R63-8w-827-E27 ECO ЭРА Б0017933"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Лампа светодиодная LED smd R50-6w-827-E14 ECO ЭРА Б0017931"

    Кол-во: 50

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    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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