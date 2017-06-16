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Номер извещения
31705156359
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035477/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 8216 79-19-40
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
tender@uhta.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шенбергс Евгений Андреевич
Место рассмотрения предложений
169319, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 09:00 GMT +316.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156359Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг169319, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 09:1016.06.2017 09:1016.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156359Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг169319, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 20:0019.06.2017 20:0019.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг169319, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 20:0019.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг169319, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Консультант Плюс" для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017-2020 гг
Начальная цена
1 396 905,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
62.02.30.000
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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